Эпидемия, голод и стихийные бедствия: как процветающий итальянский город превратился в руины

На юге Италии, на вершине скалы над речной долиной, стоит Крако – средневековый город, который сегодня почти полностью безлюден. Когда-то здесь кипела жизнь, однако череда трагических событий заставила жителей покинуть поселение.

Издание All That's Interesting собрало интересные факты о прошлом Крако, его развитии, стихийных бедствиях и событиях, повлиявших на судьбу города.

Какова была история Крако?

Археологические данные свидетельствуют о том, что люди жили на территории Крако по крайней мере с VIII века до нашей эры. Позже здесь, по предположениям, поселились греческие монахи, переселившиеся с южного побережья вглубь страны. Первые письменные упоминания о Крако датируются 1060 годом.

В VIII веке здесь основали университет, а население поселения продолжало расти. В 1561 году в Крако проживало 2590 человек. К тому времени в городе также завершили строительство четырех больших площадей. Однако постепенно Крако начало страдать от стихийных бедствий.

Как выглядят руины города: смотреть видео

Первый значительный оползень произошел в 1600 году. Несмотря на это, жизнь в поселении продолжалась, а в 1630 году здесь построили монастырь Святого Петра. Новым ударом стала эпидемия Черной смерти в 1656 году. Она унесла жизни сотен жителей, по этому население города существенно сократилось. Впрочем, Крако пережило и эту трагедию и продолжило существовать.

В конце XIX века проблемы усугубились из-за неблагоприятных условий для сельского хозяйства. Они привели к сильному голоду и стали одной из причин массовой миграции. Около 1300 жителей Крако покинули город и уехали в Северную Америку.

Как Крако стало городом призраком?

В конечном итоге самой большой угрозой для Крако стали стихийные бедствия. Город пережил несколько оползней, а впоследствии пострадал от наводнения в 1972 году и землетрясения в 1980 году. Опасное расположение на холме, которое в свое время помогало защищать поселение от нападающих, стало серьезной проблемой для его жителей.

Из-за постоянных природных катастроф жить в старой части Крако становилось все опаснее. В 1963 году около 1800 жителей переселили с горы в долину. Новое поселение получило название Крако Пескьера. Именно после этого старая часть города начала окончательно опустеть.

Как выглядит город в наши дни / фото Canva

Впрочем, не все жители хотели покидать родной край. Один из уроженцев Крако отказался от переселения и решил провести остаток жизни в своем родном городе. Он прожил там более 100 лет. После отъезда большей части населения старые дома остались без присмотра. Со временем здания начали разрушаться: часть из них уже обрушилась, а остальные находятся на грани разрушения.

Что осталось от Крако сегодня?

Старую часть Крако называют городом-призраком. Несмотря на безлюдность и запущенное состояние, его средневековая архитектура сохранилась настолько, что поселение продолжает привлекать посетителей. Время от времени Крако оживает во время религиозных фестивалей. Ежегодно здесь проводятся мероприятия в честь Девы Марии и Сан-Винченцо – покровителя города.

Крако также привлекло внимание кинематографистов. Его руины послужили фоном для отдельных сцен фильма "Страсти Христовы", вышедшего в 2004 году, а также картины о Джеймсе Бонде "Квант милосердия" 2008 года. Однако посещение старого города имеет ограничения.

Одновременно в Крако разрешено находиться не более чем 35 человек. Такие правила связаны с необходимостью сохранить руины и предотвратить дальнейшее разрушение древнего поселения.