Видання All That's Interesting зібрало цікаві деталі про минуле Крако, його розвиток, природні катастрофи та події, які вплинули на долю міста.

Якою була історія Крако?

Археологічні дані свідчать, що люди жили на території Крако щонайменше з 8 століття до нашої ери. Пізніше тут, за припущеннями, оселилися грецькі ченці, які перебралися з південного узбережжя вглиб країни. Перші письмові згадки про Крако датуються 1060 роком.

У 8 столітті тут заснували університет, а населення поселення продовжувало зростати. У 1561 році в Крако проживали 2590 людей. До того часу в місті також завершили будівництво чотирьох великих площ. Однак поступово Крако почало потерпати від природних катастроф.

Як виглядають руїни міста: дивитись відео

Перший значний зсув стався у 1600 році. Попри це, життя в поселенні тривало, а у 1630 році тут звели монастир Святого Петра. Новим ударом стала епідемія Чорної смерті у 1656 році. Вона забрала життя сотень мешканців, через що населення міста суттєво скоротилося. Втім, Крако пережило і цю трагедію та продовжило існувати.

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Наприкінці 19 століття проблеми посилилися через несприятливі умови для сільського господарства. Вони спричинили сильний голод і стали однією з причин масової міграції. Близько 1300 мешканців Крако залишили місто та виїхали до Північної Америки.

Як Крако стало містом-привидом?

Зрештою найбільшою загрозою для Крако стали стихійні лиха. Місто пережило кілька зсувів, а згодом постраждало від повені у 1972 році та землетрусу у 1980 році. Небезпечне розташування на пагорбі, яке свого часу допомагало захищати поселення від нападників, стало серйозною проблемою для його мешканців.

Через постійні природні катастрофи жити в старій частині Крако ставало дедалі небезпечніше. У 1963 році близько 1800 мешканців переселили з гори до долини. Нове поселення отримало назву Крако Песк'єра. Саме після цього стара частина міста почала остаточно спорожніти.

Як виглядає місто у наш час / фото Canva

Втім, не всі мешканці хотіли залишати рідне місце. Один з уродженців Крако відмовився від переселення та вирішив провести решту життя у своєму рідному місті. Він прожив там понад 100 років. Після від'їзду більшості населення старі будинки залишилися без догляду. З часом споруди почали руйнуватися: частина з них уже обвалилася, а інші перебувають на межі руйнування.

Що залишилося від Крако сьогодні?

Стару частину Крако називають містом-привидом. Попри безлюдність і занедбаний стан, його середньовічна архітектура збереглася настільки, що поселення продовжує приваблювати відвідувачів. Час від часу Крако оживає під час релігійних фестивалів. Щороку тут проводять заходи на честь Діви Марії та Сан Вінченцо – покровителя міста.

Крако також привернуло увагу кінематографістів. Його руїни стали фоном для окремих сцен фільму "Страсті Христові", який вийшов у 2004 році, а також стрічки про Джеймса Бонда "Квант милосердя" 2008 року. Однак відвідування старого міста має обмеження.

Одночасно в Крако дозволено перебувати не більш як 35 людям. Такі правила пов'язані з необхідністю зберегти руїни та запобігти подальшому руйнуванню стародавнього поселення.