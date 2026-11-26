Четырехлетний кот решил самостоятельно отправиться в путешествие и оказался в десятках километров от дома. Его неожиданная поездка немало удивила пассажиров, а вот хозяйка уже привыкла к таким выходкам своего питомца.

О необычном приключении кота по имени Зевс рассказало британское издание BBC. Животное живет в английском городе Брейнтри, графство Эссекс, и уже не впервые самостоятельно путешествует на поезде. На этот раз его маршрут оказался самым длинным из тех, о которых известно хозяйке.

Как кот оказался почти в 60 километрах от дома?

10 ноября Зевс сел на поезд, который отправлялся из Брейнтри в 20:08. Его путешествие завершилось на станции London Liverpool Street в центре британской столицы. Расстояние между городами составляет около 59 километров. На станции кота заметили сотрудники железной дороги. Чтобы животное было в безопасности, его взяли в служебное помещение.

Впоследствии сотрудники Greater Anglia организовали возвращение Зевса домой по тому же железнодорожному маршруту. Представитель компании рассказал, что по дороге обратно кот также не остался без внимания: он с удовольствием принимал заботу со стороны сотрудников станции и пассажиров поезда.

Зевс наслаждается путешествием в поезде / фото BBC

Впервые ли Зевс самостоятельно путешествует на поезде?

Для хозяйки кота Лили Берроуз такое приключение не стало полной неожиданностью. Узнав, что ее любимец снова отправился в самостоятельное путешествие, она лишь подумала: "О Боже, он снова это сделал".

Ранее Зевс жил в городке Стенстед-Маунтфитчет и уже оттуда самостоятельно добирался до лондонского аэропорта Станстед. Кроме того, кот был хорошо знаком местным жителям, ведь часто проводил время возле одного из магазинов.

По словам Берроуз, на этот раз Зевс преодолел самое большое расстояние за всю свою историю железнодорожных приключений. Но женщина предполагает, что если бы у него была такая возможность, он мог бы отправиться еще дальше.

Почему хозяйка не держит кота постоянно дома?

У Зевса есть два GPS-трекера, которые помогают следить за его передвижениями. Однако полностью ограничить свободу питомца хозяйке не удается. Берроуз рассказала, что уже пыталась не выпускать кота на улицу, однако он постоянно пытался выбраться из дома и даже наносил себе вред во время таких попыток.

По ее словам, Зевс очень общительный, любит знакомиться с новыми людьми и не хочет все время оставаться в помещении. Женщина признает, что без помощи других людей следить за таким любознательным питомцем было бы гораздо сложнее. Поэтому она поблагодарила сотрудников железной дороги за внимательность и заботу, благодаря которым кот благополучно вернулся домой.