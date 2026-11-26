Про незвичайну пригоду кота на ім'я Зевс розповіло британське видання BBC. Тварина живе в англійському місті Брейнтрі, графство Ессекс, і вже не вперше самостійно подорожує залізницею. Цього разу його маршрут виявився найдовшим із тих, про які відомо господарці.

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Як кіт опинився за майже 60 кілометрів від дому?

10 листопада Зевс сів на потяг, який вирушав із Брейнтрі о 20:08. Його подорож завершилася на станції London Liverpool Street у центрі британської столиці. Відстань між містами становить близько 59 кілометрів. На станції кота помітили працівники залізниці. Щоб тварина залишалася в безпеці, її забрали до службового приміщення.

Згодом співробітники Greater Anglia організували повернення Зевса додому тим самим залізничним маршрутом. Представник компанії розповів, що дорогою назад кіт також не залишився без уваги: він охоче приймав турботу від працівників станції та пасажирів потяга.

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Зевс насолоджується подорожжю у потязі / фото BBC

Чи вперше Зевс самостійно подорожує потягами?

Для господарки кота Лілі Берроуз така пригода не стала повною несподіванкою. Почувши, що її улюбленець знову вирушив у самостійну мандрівку, вона лише подумала: "О Боже, він знову це зробив".

Раніше Зевс жив у містечку Стенстед-Маунтфітчет і вже звідти самостійно діставався до Лондонського аеропорту Станстед. Крім того, кіт був добре знайомий місцевим жителям, адже часто проводив час біля одного з магазинів.

За словами Берроуз, цього разу Зевс подолав найбільшу відстань за всю свою історію залізничних пригод. Але жінка припускає, що якби він мав таку можливість, то міг би вирушити ще далі.

Чому господарка не тримає кота постійно вдома?

Зевс має два GPS-трекери, які допомагають стежити за його пересуваннями. Проте повністю обмежити свободу улюбленця господарці не вдається. Берроуз розповіла, що вже намагалася не випускати кота надвір, однак він постійно намагався вибратися з дому й навіть завдавав собі шкоди під час таких спроб.

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За її словами, Зевс дуже товариський, любить зустрічати нових людей і не хоче весь час залишатися в приміщенні. Жінка визнає, що без допомоги інших людей стежити за таким допитливим улюбленцем було б значно складніше. Тому вона подякувала працівникам залізниці за уважність і турботу, завдяки яким кіт благополучно повернувся додому.