Скандал в сети: почему украинцы рассорились из-за локации для отдыха возле Львова
- В селе Годовица на Львовщине находится Костел Всех Святых, построенный в стиле позднего барокко в 18 веке.
- Украинцы обеспокоены, что популяризация этого места приведет к потере его особенности из-за перегрузки туристами и несоблюдения правил поведения.
На платформе тредс рассказали о малоизвестной локации вблизи Львова Костел Всех Святых в Годовице. Впрочем, вместо восторга в комментариях разгорелась дискуссия: часть пользователей выразила недовольство, опасаясь, что из-за такой популяризации место потеряет свою атмосферу и превратится в переполненную туристическую точку.
В соцсетях легко найти крутые рекомендации, куда стоит сходить в том или ином городе. Но часто такие подборки имеют и обратную сторону: тихие и малоизвестные локации быстро превращаются в переполненные туристами места. Еще хуже, когда посетители забывают о базовых правилах поведения, а именно оставляют после себя мусор и портят атмосферу, за которую эти места и полюбили.
Именно такой пост на платформе тредс мы и наткнулись. В нем mmtanniia рассказала о малоизвестной локации под Львовом. Впрочем, в комментариях сразу появились возмущенные реакции: люди начали писать, что теперь это место потеряет свою особенность и станет очередной "инстаграмной точкой". Так что это за локация – рассказываем дальше.
О какой локации Львовщины идет речь?
В селе Годовица на Львовщине стоит один из самых загадочных храмов региона – Костел Всех Святых в Годовице, история которого начинается еще с 13 века, рассказывает Pinsel AR. Современное каменное сооружение возвели в 18 веке по проекту известного архитектора Бернард Меретин, который создал компактный, но изысканный храм в стиле позднего барокко.
Костел Всех Святых в Годовице / фото INSIDE-UA
Несмотря на ограниченное пространство и небольшой приход, здание отличалось гармоничными пропорциями, богатым декором и стало образцом для других сакральных сооружений Галичины. Над интерьером работали выдающиеся художники, в частности скульптор Иоганн Пинзель, чьи работы превратили главный алтарь в настоящую театральную сцену.
Однако в 20 веке храм пришел в упадок: после выселения польской общины его закрыли, часть художественных ценностей вывезли, а пожар 1974 года уничтожил крышу и росписи. Сегодня костел находится в состоянии руин, но до сих пор поражает атмосферой и считается одним из самых красивых и одновременно недооцененных памятников барочной архитектуры Украины. Особенно любят отдыхать именно у озера, которое расположено возле костела.
Почему украинцы рассорились из-за этой локации?
Как мы уже отмечали, часто люди забывают о базовых правилах поведения. Отдыхая в общественных местах, важно убирать за собой и не оставлять мусор. Также не стоит забывать, что вы не одни: следует вести себя спокойно, не мешать другим, не включать громкую музыку и парковаться только в разрешенных местах.
Реакция украинцев / скриншот с платформы тредс
В конце концов, далеко не все хотят, чтобы уютные и малолюдные локации превращались в переполненные точки. Ведь вместе с большим количеством людей исчезает и та особая атмосфера покоя, ради которой сюда и приходят.
Какие интересные локации Львовщины стоит посетить?
Мы уже рассказывали о малоизвестных локациях Львовщины, которые точно стоят вашего внимания. Например, PARK3020 в селе Стрелки. Это первый украинский парк современной скульптуры, расположен в селе Стрелки на территории комплекса Edem Resort Medical & Spa в 25 километрах от Львова.
Или же, узнайте о самых красивых замках Львовщины. Одним из них является Одесский замок, который расположен в поселке городского типа Олесько. Он считается одним из старейших на территории Украины, ведь построили замок в 13 веке.
