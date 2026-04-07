Скандал в сети: почему украинцы рассорились из-за локации для отдыха возле Львова

На платформе тредс рассказали о малоизвестной локации вблизи Львова Костел Всех Святых в Годовице. Впрочем, вместо восторга в комментариях разгорелась дискуссия: часть пользователей выразила недовольство, опасаясь, что из-за такой популяризации место потеряет свою атмосферу и превратится в переполненную туристическую точку.

В соцсетях легко найти крутые рекомендации, куда стоит сходить в том или ином городе. Но часто такие подборки имеют и обратную сторону: тихие и малоизвестные локации быстро превращаются в переполненные туристами места. Еще хуже, когда посетители забывают о базовых правилах поведения, а именно оставляют после себя мусор и портят атмосферу, за которую эти места и полюбили.

Именно такой пост на платформе тредс мы и наткнулись. В нем mmtanniia рассказала о малоизвестной локации под Львовом. Впрочем, в комментариях сразу появились возмущенные реакции: люди начали писать, что теперь это место потеряет свою особенность и станет очередной "инстаграмной точкой". Так что это за локация – рассказываем дальше.

О какой локации Львовщины идет речь?

В селе Годовица на Львовщине стоит один из самых загадочных храмов региона – Костел Всех Святых в Годовице, история которого начинается еще с 13 века, рассказывает Pinsel AR. Современное каменное сооружение возвели в 18 веке по проекту известного архитектора Бернард Меретин, который создал компактный, но изысканный храм в стиле позднего барокко.



Костел Всех Святых в Годовице / фото INSIDE-UA

Несмотря на ограниченное пространство и небольшой приход, здание отличалось гармоничными пропорциями, богатым декором и стало образцом для других сакральных сооружений Галичины. Над интерьером работали выдающиеся художники, в частности скульптор Иоганн Пинзель, чьи работы превратили главный алтарь в настоящую театральную сцену.

Однако в 20 веке храм пришел в упадок: после выселения польской общины его закрыли, часть художественных ценностей вывезли, а пожар 1974 года уничтожил крышу и росписи. Сегодня костел находится в состоянии руин, но до сих пор поражает атмосферой и считается одним из самых красивых и одновременно недооцененных памятников барочной архитектуры Украины. Особенно любят отдыхать именно у озера, которое расположено возле костела.

Почему украинцы рассорились из-за этой локации?

Как мы уже отмечали, часто люди забывают о базовых правилах поведения. Отдыхая в общественных местах, важно убирать за собой и не оставлять мусор. Также не стоит забывать, что вы не одни: следует вести себя спокойно, не мешать другим, не включать громкую музыку и парковаться только в разрешенных местах.

Реакция украинцев / скриншот с платформы тредс

В конце концов, далеко не все хотят, чтобы уютные и малолюдные локации превращались в переполненные точки. Ведь вместе с большим количеством людей исчезает и та особая атмосфера покоя, ради которой сюда и приходят.

