Не гидам и аниматорам: кому стоит оставлять чаевые в Египте, чтобы отпуск точно удался

В отелях Египта принято оставлять чаевые персоналу. Однако туристы зачастую не знают, кому именно и когда следует выразить благодарность, и поэтому могут просто зря тратить деньги.

В Египте персонал отелей обычно ожидает от туристов дополнительной оплаты. Туристический оператор "Альф" рассказал, как правильно оставлять чаевые в отелях, чтобы сделать свой отдых более приятным и не тратить лишние деньги.

Как оставлять чаевые в отелях Египта?

При заселении в отель туристы могут дать чаевые менеджеру на стойке регистрации, чтобы получить лучший номер. Уборщику стоит оставить чаевые уже в первые дни, и тогда в номере всегда будут дополнительные шампуни, вода, косметика и даже милые фигурки из полотенец. К слову, в комментариях к видео туроператора один пользователь рассказал, как случайно оставил 500 долларов чаевых в отеле в Дубае, а когда вернулся в номер, то там его ждал целый "зоопарк" животных из полотенец.

Бармена можно поблагодарить сразу после первого коктейля. После этого на протяжении всего отпуска ваши напитки будут готовить с особым вниманием, а заказы принимать быстрее, чем у других. Официанту в ресторане также можно оставить чаевые в начале отдыха, и, возможно, именно вам достанется тот самый столик с лучшим видом.

Все эти мелочи на самом деле могут очень положительно повлиять на общее впечатление от отдыха в отеле, поэтому туроператор советует так же оставлять чаевые вышеперечисленному персоналу. В то же время аниматорам, гидам и водителям давать чаевые не обязательно.

Как оставлять чаевые в отелях Египта: видео

Когда можно дешево полететь в Египет?

Ранее мы рассказывали о периоде в году, когда тур в Египет можно купить по самой выгодной цене. Речь идет о датах с конца ноября и примерно до 20 декабря. В это время осенние каникулы в школах уже закончились, а зимние – еще не начались. Большинство туристов с детьми не планируют отпуск на море, а потому отели простаивают. Чтобы хоть как-то привлечь отдыхающих, они снижают цены на проживание.

Отметим, что погода в Египте в этот период прекрасно подходит для отдыха на пляже. Но отель стоит выбирать в бухте, чтобы он был защищен от ветра.