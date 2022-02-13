Компенсация отеля, питание и стоимость билета: какие права имеет пассажир при отмене рейса

Весь мир охватила пандемия COVID-19. Поэтому страны постоянно меняют условия въезда для туристов. Неудивительно, что авиакомпании отменяют рейсы, в том числе и из-за карантинных ограничений.

Поэтому пассажиры должны знать, на какую компенсацию могут рассчитывать в случае отмены рейса.

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Какую компенсацию может получить пассажир при отмене рейса

Так, если авиакомпания отменяет рейс по каким-либо причинам, пассажир имеет право на полную компенсацию стоимости авиабилета без штрафных санкций. В то же время, если билет частично использован, то авиаперевозчик должен вернуть стоимость несостоявшихся перелетов.

В таких ситуациях авиакомпании могут предложить альтернативные рейсы, в частности перенести дату вылета или изменить маршрут. Например, если был отменен рейс Киев – Рим, то можно улететь из Киева в Милан.

Отель и питание

Такую компенсацию можно получить при переносе вылета на несколько дней. Так, вы имеете право на бесплатное проживание в отеле и питании.



Пассажир имеет право на компенсацию проживания отеля и питания / Фото UnSplash

Если же авиаперевозчик отказывается предоставить эти услуги, оплатите отель и еду самостоятельно, сохраните чеки, а затем отправьте обращение в авиакомпанию насчет компенсации расходов.

Какая еще компенсация предусмотрена для пассажиров

Пассажиры в Евросоюзе и Украине могут получить дополнительную компенсацию, если авиакомпания отменяет рейс менее чем за 14 дней до вылета. Впрочем, отмена должна быть связана не с погодой или безопасностью полетов, а, например, с плохой загрузкой.

Размер компенсации:

250 евро – для рейсов дальностью до 1 500 километров;

– для рейсов дальностью до 1 500 километров; 400 евро – для рейсов дальностью от 1 500 до 3 500 километров;

– для рейсов дальностью от 1 500 до 3 500 километров; 600 евро – для рейсов дальностью более 3 500 километров.

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При этом, если авиакомпания выплатит дополнительную компенсацию, она все равно обязана вернуть полную стоимость неиспользованных полетов. Авиаперевозчик может не делать этого только тогда, когда после отмены рейса пассажир отказался от перебронирования билета на другие рейсы.