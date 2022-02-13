Тому пасажири мають знати на яку компенсацію можуть розраховувати у разі скасування рейсу.

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Яку компенсацію може отримати пасажир у разі скасування рейсу

Так, якщо авіакомпанія скасовує рейс з будь-яких причин, пасажир має право на повну компенсацію вартості авіаквитка без штрафних санкцій. Водночас, якщо квиток частково використаний, то авіаперевізник повинен повернути вартість перельотів, які не відбулися.

В таких ситуаціях авіакомпанії можуть запропонувати альтернативні рейси, зокрема, перенести дату вильоту або змінити маршрут. Наприклад, якщо було скасовано рейс Київ – Рим, то можна полетіти з Києва до Мілана.

Готель та харчування

Таку компенсацію можна отримати у випадку перенесення вильоту на декілька днів. Так, ви маєте право на безплатне проживання в готелі та харчування.



Пасажир має право на компенсацію проживання готелю та харчування / Фото UnSplash

Якщо ж авіаперевізник відмовляється надати ці послуги, то оплатіть готель та їжу самостійно, збережіть чеки, а потім надішліть звернення до авіакомпанії на компенсацію витрат.

Яка ще компенсація передбачена для пасажирів

Пасажири в Євросоюзі та Україні можуть отримати додаткову компенсацію, якщо авіакомпанія скасовує рейс менш ніж за 14 днів до вильоту. Втім, скасування має бути пов'язане не з погодою чи безпекою польотів, а, наприклад, з поганим завантаженням.

Розмір компенсації:

250 євро – для рейсів дальністю до 1 500 кілометрів;

– для рейсів дальністю до 1 500 кілометрів; 400 євро – для рейсів дальністю від 1 500 до 3 500 кілометрів;

– для рейсів дальністю від 1 500 до 3 500 кілометрів; 600 євро – для рейсів дальністю понад 3 500 кілометрів.

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При цьому, якщо авіакомпанія виплатить додаткову компенсацію, вона все одно зобов'язана повернути повну вартість невикористаних польотів. Авіаперевізник може не робити цього лише тоді, коли, після скасування рейсу, пасажир відмовився від перебронювання квитка на інші рейси.