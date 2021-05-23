Комаров приготовил крокодилий суп и показал Змеиный остров: новый выпуск "Путешествуй Украиной"

В новом выпуске тревел-программы "Путешествуй Украиной с Дмитрием Комаровым" ведущий исследовал необычные места Причерноморья. Он показал, где в Украине самые дорогие деликатесы в мире, как живут старообрядцы и что водится в украинской Амазонке.

Также украинский путешественник поделится локацией, где можно попробовать уху по древнему рецепту и съесть один из самых популярных деликатесов в мире. Кроме того, раскроет секреты острова Змеиный.

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"Украинская Венеция"

Многие знают легендарный город на воде – Венецию, но мало кому известно, что и в Украине она есть – Вилково, город расположенный недалеко от Одессы. Именно здесь можно почувствовать атмосферу жизни на воде и неповторимый колорит Причерноморья. По делам здесь ездят не автобусами или машинами, а на лодках.

Фантастическая природа, Амазонка просто отдыхает. Этот климат мне ближе и роднее. Здесь не так жарко, не так опасно, нет крокодилов, пираний. Это родина моя, здесь ничем не хуже, чем в экзотических странах, – рассказал ведущий.

Дмитрий говорит, что Вилково лежит в самом сердце Дунайского биосферного заповедника. Огромные территории, на которых строго охраняют редкие виды животных и птиц. Они настолько привыкли к безопасному соседству с людьми, что легко можно встретить краснокнижную живность просто во дворе.



Новый выпуск "Путешествуй Украиной с Дмитрием Комаровым" / Фото: пресс-служба 1 + 1

Вилково создали липованы своими руками из ила в XVII веке. Это община старообрядцев, бежавших из страны во времена церковного раскола. Липоване поселились в труднодоступных местах, чтобы сохранить свои обычаи и образ жизни. Их дома –это уникальные строения, где летом прохладно, а зимой не холодно.

Ведущий показал, как живут липованы сегодня и как сохраняют свои древние традиции. Вместе с местными он побывал на рыбалке и научился варить традиционное блюдо этих мест – "сухую уху", которая очень отличается от привычной украинцам.

Со своей стороны, Дмитрий Комаров порадовал местных жителей экзотическим блюдом, ингредиенты для которого привез из Китая. Телеведущий приготовил суп из крокодила.



Комаров приготовил суп из крокодила / Фото: пресс-служба 1 + 1

Остров Змеиный

Далее команда отправилась на уникальный остров, который имеет большой туристический потенциал, но сейчас есть военным объектом – Змеиный остров. Телеведущему предоставили эксклюзивную возможность сделать облет южной границы Украины вместе с представителями государственной пограничной службы на спецтранспорте вертолет МИ-8.

Это место – мечта многих путешественников, археологов и дайверов, ведь на дне до сих пор лежит затонувшее античное судно "Патрокл" с тысячей амфор на борту.



Команда "Путешествуй Украиной с Дмитрием Комаровым" совершили полет над Змеиным островом / Фото: пресс-служба 1 + 1

Несмотря на то, что доступ для туристов на остров закрыт, здесь есть музей со старинными артефактами: древнегреческими амфорами, якорями и даже окаменевшими устрицами, которым более 3000 лет.

Устричная ферма

Комаров побывал в первой в стране устричной ферме, где узнал, в каких условиях выращивают один из главных деликатесов в мире.

Украинские устрицы – это не миф. Еще 3000 лет назад финикийцы и скифы знали, что черноморская устрица особенная. Геродот отмечал их нежный вкус и говорил, что они вкуснее, чем устрицы в его родных краях, – рассказал Дмитрий.

Он добавил, что устрица "растет" примерно 16 – 18 месяцев, прежде чем попадает на стол гурманов.

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