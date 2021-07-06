Командир самолета Ан-225 Мрия объяснил, почему "сдуло" забор в Великобритании

Во время взлета крупнейшего в мире Ан-225 Мрия в Великобритании "сдуло" забор. Капитан лайнера пояснил, что причиной тому являются особенности двигателя и потребность прогревать самолет перед взлетом.

Он также отметил, что этот случай не уникален. Поскольку он обусловлен техническими характеристиками воздушного судна.

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Что известно о причине инцидента

Командир экипажа лайнера-гиганта Дмитрий Антонов пояснил, что ограждение снесло от воздушных реактивных струй. Они образуются при прогреве двигателя.

Каждый раз перед вылетом греемся 6 минут. 2 минуты на режиме малого газа, 2 минуты на режиме 0,45, и 2 минуты на режиме 0,7. Это такая особенность двигателей Д-18

– пояснил шеф-пилот Мечты.

Именно в пиковый момент прогрева и произошло разрушение забора около аэропорта.

Дмитрий Антонов отметил, что необходимость этой процедуры для самолета часто мешает нормальному функционированию взлетных полос. Поэтому Мрию часто держат на отдельной дорожке, чтобы другие лайнеры могли приземлиться.

Пояснения командира: видео