Город, словно с рождественской открытки: что посмотреть в Кольмаре в декабре

Кольмар привлекает не одной большой ярмаркой, а несколькими тематическими локациями, расположенными в разных частях города, пишет Travel Off Path.

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Какие места стоит посетить в Кольмаре?

Площадь Доминиканцев. Рынок расположен возле церкви XIV века. Вечером витражи и праздничная подсветка создают особую атмосферу. Здесь продают украшения и изделия ручной работы, а согреться можно горячим глинтвейном.

Площадь Сьерн-Дуан. У фонтана Швенди, рядом со старинной таможней Койфхус, работают торговые лавки местных мастеров. Они предлагают изделия из выдувного стекла, деревянные сувениры и керамику.

Маленькая Венеция. Это один из самых живописных районов города. Праздничные огни здесь отражаются в каналах, а фахверковые дома украшают сосновыми ветками. Здесь приятно гулять вечером, фотографировать пейзажи и покупать бределе – традиционное эльзасское рождественское печенье.

Площадь Жанны д’Арк. Эта ярмарка посвящена местной кухне, где можно попробовать вяленое мясо, свежие сыры, фуа-гра и крафтовое пиво.

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Как выглядит Кольмар в декабре: смотрите видео

Помимо ярмарок, Кольмар предлагает другие способы познакомиться с культурой Эльзаса. После прогулок стоит заглянуть в традиционную таверну, посетить пекарню или приобрести местные сувениры.

В рождественское время здесь тысячи светодиодов украшают улицы и подсвечивают исторические фасады. Туристам здесь рекомендуют заглянуть в эльзасские заведения, которые называют "винштубами", а также попробовать традиционный дрожжевой пирог "кугельхопф".

В местных магазинах рекомендуется приобрести керамические изделия с цветочными орнаментами и изображением аистов. Чтобы застать рождественские ярмарки в самом разгаре, поездку рекомендуется запланировать с конца ноября до начала Рождества.