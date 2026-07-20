700 писанок отправятся в путешествие по Украине: какую уникальную коллекцию покажут в новом формате
Вскоре украинцы смогут увидеть сотни уникальных писанок даже вдали от музея, где они хранятся. Один из музейных проектов получил финансирование, которое позволит не только организовать масштабную передвижную выставку, но и сделать коллекцию более доступной для посетителей с различными потребностями.
Коллекция музея писанковой росписи станет основой нового культурного проекта, который реализует Национальный музей народного искусства Гуцульщины и Покутья имени Йосафата Кобринского. Инициатива получила поддержку Украинского культурного фонда и вошла в число победителей конкурсной программы "Культура. Регионы". Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук.
Что предусматривает новый музейный проект?
Проект носит название "Писанка сквозь века: сокровища из коллекции Музея писанковой росписи". Его главной составляющей станет создание передвижной выставки, в которую войдут 700 воссозданных писанок, изготовленных на основе экспонатов из коллекции Музея писаночной росписи.
Благодаря этому с уникальным наследием украинского искусства росписи писанок сможет ознакомиться гораздо больше людей, ведь экспозицию можно будет демонстрировать в разных городах.
Какие еще материалы будут созданы в рамках инициативы?
Помимо выставки, проект предусматривает создание ряда информационных и образовательных материалов. В частности, будет подготовлено иллюстрированное издание на украинском и английском языках, которое расскажет о коллекции.
Также будут созданы промо-видео и анимационные ролики, посвященные символике писанок из разных регионов Украины. Эти материалы должны помочь популяризировать украинское народное искусство как среди украинцев, так и среди иностранной аудитории.
Как музей станет более доступным для посетителей?
Еще одним важным направлением проекта станет повышение доступности музея для различных категорий посетителей. В музее установят современный сенсорный киоск, который обеспечит безбарьерный доступ к экспозиции для людей с нарушениями слуха и зрения, посетителей, пользующихся инвалидными колясками, а также будет способствовать культурной интеграции внутренне перемещенных лиц.