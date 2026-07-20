Колекція музею писанкового розпису стане основою нового культурного проєкту, який реалізує Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського. Ініціатива отримала підтримку Українського культурного фонду та увійшла до числа переможців конкурсної програми "Культура. Регіони". Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Що передбачає новий музейний проєкт?

Проєкт має назву "Писанка крізь віки: скарби з колекції Музею писанкового розпису". Його головною складовою стане створення пересувної виставки, до якої увійдуть 700 відтворених писанок, виготовлених на основі експонатів із колекції музею писанкового розпису.

Завдяки цьому з унікальною спадщиною українського писанкарства зможе ознайомитися значно більше людей, адже експозицію можна буде демонструвати в різних містах.

Які ще матеріали створять у межах ініціативи?

Окрім виставки, проєкт передбачає створення низки інформаційних та освітніх матеріалів. Зокрема, буде підготовлено ілюстроване видання українською та англійською мовами, яке розповідатиме про колекцію. Також створять промоційне відео та анімаційні ролики, присвячені символіці писанок із різних регіонів України. Ці матеріали мають допомогти популяризувати українське народне мистецтво як серед українців, так і серед іноземної аудиторії.

Як музей стане доступнішим для відвідувачів?

Ще одним важливим напрямом проєкту стане підвищення доступності музею для різних категорій відвідувачів. У музеї встановлять сучасний сенсорний кіоск, який забезпечить безбар'єрний доступ до експозиції для людей із порушеннями слуху та зору, відвідувачів, які користуються кріслами колісними, а також сприятиме культурній інтеграції внутрішньо переміщених осіб.