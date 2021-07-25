Количество украинских туристов в Турции в этом году выросло в шесть раз

25 июля 2021 , 20:22
Читати новину українською

Источник:

Государственная пограничная служба Украины

В течение первого полугодия 2021 года Турцию посетили более 770 тысяч украинских путешественников. Это в 6 раз больше, чем в первом полугодии 2020 года.

В какие страны чаще всего путешествуют украинцы

Кроме того, более чем 1,9 миллиона украинцев посетили Польшу. Эта страна заняла первое место в рейтинге государств, куда чаще всего путешествовали украинцы.

Заметьте Португалия открывается для украинцев: что нужно для въезда

На третьем месте – Египет. Там побывали более чем 705 тысяч украинцев.

В общем перечень 10 самых популярных среди украинцев стран мира таков:

  • Польша (1 984 110 украинцев)
  • Турция (774 543 украинцев)
  • Египет (705 117 украинцев)
  • Венгрия (671 429 украинцев)
  • Россия (371 972 украинцев)
  • Румыния (293 880 украинцев)
  • Беларусь (114 511 украинцев)
  • Словакия (112 367 украинцев)
  • Молдова (106 905 украинцев)
  • Объединенные Арабские Эмираты (84 778 украинцев).
Примите во внимание! В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что также увеличивается количество иностранцев, прибывающих в Украину. В частности, говорится о гражданах Германии. Их количество выросло на 6%. Также в Украину активно путешествовали граждане Молдовы, России, Румынии, Беларуси, Турции, Польши, Венгрии, США и Израиля.
Автор: Мар'яна Бекало