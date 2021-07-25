Количество украинских туристов в Турции в этом году выросло в шесть раз
25 июля 2021 , 20:22Читати новину українською
В течение первого полугодия 2021 года Турцию посетили более 770 тысяч украинских путешественников. Это в 6 раз больше, чем в первом полугодии 2020 года.
В какие страны чаще всего путешествуют украинцы
Кроме того, более чем 1,9 миллиона украинцев посетили Польшу. Эта страна заняла первое место в рейтинге государств, куда чаще всего путешествовали украинцы.
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На третьем месте – Египет. Там побывали более чем 705 тысяч украинцев.
В общем перечень 10 самых популярных среди украинцев стран мира таков:
- Польша (1 984 110 украинцев)
- Турция (774 543 украинцев)
- Египет (705 117 украинцев)
- Венгрия (671 429 украинцев)
- Россия (371 972 украинцев)
- Румыния (293 880 украинцев)
- Беларусь (114 511 украинцев)
- Словакия (112 367 украинцев)
- Молдова (106 905 украинцев)
- Объединенные Арабские Эмираты (84 778 украинцев).