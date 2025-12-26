В Киеве могут закрыть колесо обозрения на Подоле: что произошло
- Прокуроры Киева обратились в суд с просьбой запретить эксплуатацию колеса обозрения на Подоле из-за его опасного состояния и отсутствия разрешений на землю.
- Колесо имеет проблемы с конструкцией, поскольку металлическая опора размещена на поврежденных деревянных брусьях, а также работало без надлежащих разрешений с 2017 года.
В Киеве хотят запретить популярное колесо обозрения, расположенное на Подоле. Туристический объект не прошел проверку, а также работает без разрешения.
Столичные прокуроры обратились в суд с ходатайством наложить арест и запретить работу туристической аттракции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Почему колесо обозрения на Подоле опасно?
В прокуратуре утверждают, что аттракцион опасен из-за неудовлетворительного состояния конструкции и представляет угрозу здоровью и жизни людей. После проверки прокуроры обнаружили, что опорная металлическая конструкция колеса размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.
Сообщается, что деревянные брусья имеют признаки глубокого гниения, разрушения структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги. Часть брусьев частично разрушена, имеет полости и крошится при механическом воздействии.
Как гниет колесо осмотра в Киеве / Фото прокуратуры
Более того, в прокуратуре сообщили, что колесо годами работало без всяких разрешений на землю. Аттракция была размещена как временный объект на новогодне-рождественской ярмарке. Из-за популярности колеса объект несколько раз продлевал действие разрешения на размещение в исторической части Киева. После того, как срок разрешения закончился, аттракцион не демонтировали.
Прокуроры сообщили о подозрениях двум должностным лицам КГГА, которые не отреагировали на нарушения по размещению колеса обозрения.
В прокураторе также отметили, что из-за бездействия должностных лиц в июне 2025 года обратились в Хозяйственный суд города Киева с иском. Они просят обязать предпринимателя освободить коммунальный земельный участок путем демонтажа аттракциона.
Обратите внимание. Колесо обозрения привезли в Киев из Франции в 2017 году и установили на Подоле. В июле 2024 года правоохранители сообщали о проверке аттракциона после обрыва троса на канатной дороге через Днепр, в результате чего погиб человек.
Куда пойти в Киеве?
В Киеве полно хороших локаций для разнообразного отдыха на выходных и даже в будни. Например, Русановская набережная на Левом берегу является альтернативой популярным местам и известна как гастрономический уголок столицы. Также здание Киевского академического театра кукол неподалеку Майдана Независимости напоминает сказочный дворец.
Популярными туристическими локациями столицы является Контрактовая площадь, Почтовая площадь и Золотые ворота. Это места, которые каждый путешественник должен увидеть хотя бы раз в жизни.
Если вы впервые едете в Киев, то стоит посетить Андреевский спуск, Владимирскую горку, Ботанический сад имени Гришко, Оболонскую набережную и Печерск.
Частые вопросы
Почему прокуроры обратились в суд относительно туристической аттракции на Подоле?
Прокуроры обратились в суд, чтобы наложить арест и запретить эксплуатацию колеса обозрения на Подоле из-за его опасного состояния - деревянные брусья, на которых оно стоит, имеют признаки гниения и разрушения.
Что обнаружили прокуроры во время проверки колеса осмотра?
Во время проверки прокуроры обнаружили, что опорная металлическая конструкция колеса обозрения размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном состоянии - имеют глубокое гниение, разрушение структуры, полости и следы длительного воздействия влаги.
Какие проблемы с разрешениями имеет колесо обозрения на Подоле?
Колесо обозрения работало без всяких разрешений на землю. Оно было размещено как временный объект на ярмарке, но из-за популярности несколько раз продлевало действие разрешения, хотя после окончания срока его не демонтировали.
