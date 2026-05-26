Никогда не покупайте авиабилеты в эти дни: вы теряете огромные деньги
26 мая, 12:26
Назарий Лазур

Опытные путешественники знают, что стоимость перелета зависит не только от сезона, но и от времени покупки. Специалисты выяснили, в какие именно дни авиакомпании чаще всего предлагают самые выгодные предложения и как работает их динамическое ценообразование.

Планирование путешествия всегда начинается с поиска выгодных авиабилетов, ведь их стоимость непосредственно влияет на общий бюджет поездки. Тревел-специалисты Money Saving Expert и аналитики Skyscanner заметили, что день недели, когда вы покупаете билет, может существенно снизить ваши расходы.

Когда наступает лучшее время для покупки авиабилетов?

Многие путешественники знают, что цена перелета зависит от множества факторов: выбранного пункта назначения, конкретной авиакомпании и даже платформы, на которой осуществляется бронирование. Однако мало кто догадывается, что начало недели – а именно понедельник и вторник – является наиболее благоприятным временем для бронирования билетов. В остальные дни кратно выше шансы переплатить за путешествие.

Покупка авиабилетов в начале недели может быть выгодной. Данные Skyscanner показывают, что авиакомпании иногда обнародуют специальные предложения поздно в понедельник (когда меньше людей ищет рейсы), и эти предложения могут действовать вплоть до вторника утром,
рассказали специалисты Money Saving Expert.

Как работает динамическое ценообразование авиакомпаний?

Несмотря на выявленные закономерности, специалисты предостерегают, что стопроцентной гарантии найти самый дешевый билет именно в эти дни нет. Современные авиакомпании используют сложное программное обеспечение для динамического ценообразования. Эта система мгновенно реагирует на колебания спроса, общие тенденции бронирования, количество отмен рейсов, а также на общее состояние экономики и ценовую политику конкурентов. Именно поэтому путешественники часто наблюдают внезапные скачки или падение стоимости билетов в течение одного дня.

Авиакомпании используют программное обеспечение для динамического ценообразования. Оно реагирует на такие факторы, как спрос, тенденции бронирования и отмены. Вот почему вы можете увидеть, как цена внезапно падает или растет как цена внезапно падает или растет,
– поделились аналитики SkyScanner.

Какие правила подготовки к полету стоит знать?

Кроме выгодной покупки билетов, успешное путешествие зависит от правильной подготовки к самому полету. В частности, стоит заранее позаботиться о содержимом своей косметички. Во многих аэропортах мира действуют строгие правила безопасности, которые обязывают пассажиров перевозить все жидкости в емкостях объемом до 100 миллилитров, а их общий объем в ручной клади не должен превышать 1 литр. Нарушение этих требований может привести к тому, что пограничники просто выбросят ваши любимые кремы для загара или лосьоны.

Еще один важный нюанс касается получения багажа после приземления. Чтобы не тратить время в длинных очередях у багажной ленты, опытные путешественники советуют обратить внимание на время регистрации. Обычно чемоданы, которые загружают в самолет последними (непосредственно перед вылетом), первыми попадают на выдачу в аэропорту назначения. Однако иногда на очередность выгрузки влияет не только время регистрации, но и вес самого багажа.

Знание маленьких хитростей авиакомпаний поможет вам путешествовать чаще и значительно дешевле. Попробуйте запланировать свой следующий поиск билетов на вечер понедельника – возможно, именно в этот момент вас ждет билет вашей мечты по лучшей цене!

