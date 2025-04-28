Климат в ОАЭ – сухой и жаркий. Влияние пустыни и Персидского залива ощущается здесь настолько, что летом воздух может прогреваться до +45 градусов. Об этом сообщает 24 Канал.

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Самая комфортная температура – зимой

Именно зимой ОАЭ наиболее привлекательны для туристов. Пока в европейских странах царят морозы и снег, здесь – идеальное "лето". Столбики термометров держатся на отметке +22...+27 градусов днем и +16 ночью. Именно зимой лучшее время для экскурсий, пеших прогулок и сафари по пустыне. Летом и весной также можно увидеть пустыню, однако воздух будет очень жарких, а песчаные дюны – раскаленные, не каждый выдержит такую поездку.

Зима – это еще и отличное время для шопинга, ведь январе в Дубае происходит Dubai Shopping Festival.

На пляж – весной

В марте воздух в ОАЭ начинает стремительно прогреваться. В общем весна – идеальное время для пляжного отдыха. Температура воздуха колеблется в пределах +25...+35 градусов, а вода в море прогревается до +25...+28 градусов. Такая погода прекрасно подходит для того, чтобы нежиться на солнышке и купаться в теплых водах Персидского залива.



Климат в ОАЭ / Фото Waqas Saeed, Pexels

Лето в ОАЭ

Летом точно не стоит лететь на море в ОАЭ, поскольку в этот период жара здесь невыносимая. Большинство времени придется проводить в отеле или торговых центрах, где на полную мощность работают кондиционеры. Июнь – август не подойдут для активных прогулок или даже пляжного отдыха, ведь температура воды в море прогревается до +33 градусов, что является не очень освежающим.

Погода в ОАЭ осенью

С сентября погода в пустынной стране становится более комфортной, а пляжи – снова заполнены туристами. Столбики термометров опускаются до +28...+36 градусов, а вода в море становится на несколько градусов прохладнее, хотя и остается очень теплой.

Так что, если вы хотите в ОАЭ, чтобы загорать на пляже и купаться в море, выбирайте для отпуска весну или осень.