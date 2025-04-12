Лучшее время, чтобы ехать в Египет на море: какой месяц самый комфортный

Египет – это одна из самых популярных стран для морского отдыха среди украинских туристов. В эту страну можно ехать в любое время года. Однако все же есть месяцы, когда отдых на берегу Красного моря может быть не таким приятным.

Из-за умеренных цен и невероятно красивого Красного моря украинские туристы любят летать в Египет. 24 Канал рассказывает, какие месяцы наиболее благоприятны для комфортного морского отдыха.

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Лето в Египте слишком жаркое

Большинство людей планируют свои морские отпуска на лето, ведь именно тогда больше всего хочется понежиться на солнышке и искупаться в прохладной воде. Однако в Египет летом лучше не ехать. Температура воздуха в этой стране прогревается до более +40 градусов.

Перепад температуры ощущается сразу же на выходе из самолета. Из-за жаркого и влажного воздуха может быть трудно дышать. И на шезлонге долго не полежишь, потому что очень быстро захочется снова освежиться. Кстати, вода в море летом очень теплая. Настолько, что хочется, чтобы она была холоднее.

Для тех, кто тяжело переносит жару, такие условия могут быть невыносимыми. Поэтому в июне, июле и августе лучше выбирать страны с более умеренным климатом.



В Египет лучше не ехать летом / Фото Pinterest

Какой отдых в Египте зимой

Зима в Египте – это идеальный вариант для людей, которые хотят убежать от холодных серых будней, но не любят жару. В зимний период в Египте достаточно тепло – днем столбики термометров держатся на отметке +22...+26 градусов, а вода в Красном море прогревается до +21...+23 градусов.

Однако вечера достаточно прохладные, поэтому стоит брать с собой теплую одежду. Еще один минус – солнце быстро заходит, в общем световой день является коротким. Уже в 18 часов на улице будет ночь, а купаться в море – запрещено.

Кроме того, стоит выбирать отель в безветренной бухте, поскольку зимой в Египте сильные ветры. Особенно – в январе и феврале.

Весна в Египте

В марте – мае воздух в Египте постепенно прогревается. Март еще может быть довольно ветреным, но уже в апреле станет значительно теплее.

Лучшее время для морского отдыха в Египте

Осенние месяцы – это высокий сезон в Египте. В это время цены на отели и туры поднимаются, ведь погода становится идеальной для морского отдыха. Жара уже не такая адская, а море все еще теплое. Можно часами заниматься снорклингом и рассматривать подводный мир.

Сентябрь, октябрь и ноябрь – это идеальное время, чтобы поехать на экскурсии. Любителям истории стоит отправиться в Каир, чтобы посмотреть на пирамиды. Летом такое путешествие может быть слишком изнурительным из-за сильной жары.



Отель в Египте / Фото Pinterest

Сейчас – отличное время, чтобы отправиться на Красное море. Если вы были в поисках страны, где можно позагорать и покупаться в апреле, то Египет – удачный вариант.