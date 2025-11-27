Гуцульское Рождество в Криворивне: на какие даты стоит планировать путешествие
- Рождество в Криворивне празднуют с 25 декабря до Крещения, с самыми яркими событиями от 24 до 26 декабря.
- Туристы часто бронируют жилье за месяц вперед, а приезжать лучше всего за день до Святвечера.
Рождество в Криворивне – настоящая феерия, которую обязательно следует увидеть собственными глазами. Это действо, которое влечет к себе со всех уголков Украины, да и далеко из-за ее пределов.
И на какие именно даты лучше всего ехать в Криворивню на Рождество? 24 Канал со ссылкой на verkhovyna.life расскажет об этом подробнее.
Смотрите также Сказочные ярмарки и праздничная феерия: вот два города, куда точно стоит поехать на Рождество в Украине
В какие дни Криворивня на Прикарпатье оживает колядой?
Поездку в Криворивню на рождественские праздники стоит планировать так, чтобы быть там именно на период коляды. Она стартует на само Рождество, 25 декабря, возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы и продолжается до Крещения.
Заметьте, что самые яркие события приходятся и на 24, и на 26 декабря, то есть день до и день после Рождества. В этот период село наполняется трембитами, многоголосой колядой, кострами и вертепами.
Имейте в виду, что туристические группы часто бронируют усадьбы еще за месяц вперед. А лучше приехать за день до Святвечера, чтобы успеть заселиться, раззнакомиться и окунуться в атмосферу.
Как описывали в Vogue праздник 2022 года, в 10 утра в день Рождества люди собрались во дворе церкви, в том числе и колядники в праздничном гуцульском наряде. Служба продолжалась до 13 часов, а дальше началась коляда. Интересно, что накануне здесь же устраивали детский вертеп.
А подготовка начинается значительно раньше. Это о выпекании калачей, приготовление 12 блюд и обустройство рождественского ужина. Также 24 декабря вечером можно присоединиться к традиционному Святвечеру в некоторых усадьбах и этнокомплексах.
Как обычно празднуют Рождество в Криворивне: смотрите видео uzolimanko
Если же вдруг вам хочется более спокойной атмосферы и меньших толп, стоит приезжать на 27 – 30 декабря. Тогда коляда еще продолжается, но туристов меньше, а хозяева имеют больше времени на общение и показ местных традиций.
Обратите внимание: во многих турах Криворивню сочетают с посещением Верховины, Буковеля и этнопарка "Гуцул Ленд". Поэтому учитывайте и это также, когда планируете свое путешествие.
Какие еще рождественские туристические магниты Запада Украины стоит посетить?
Львов, конечно, остается рождественской столицей региона. Программа праздников 2025 – 2026 годов охватывает и ярмарку на площади Рынок, и шествие звездочетов, и знаменитые вертепы и концерты под открытым небом с начала декабря до середины января.
А еще и закарпатские города, например Мукачево, Ужгород и Берегово, в рождественский период привлекают туристов. В частности, сочетанием термальных купален, винных фестивалей и рождественских ярмарок.
Частые вопросы
Когда лучше всего посетить Криворивню на Рождество?
Лучше всего посетить Криворивню на Рождество с 24 по 26 декабря. Это период наиболее ярких событий, когда село наполняется колядой, трембитами и вертепами.
Что происходит в Криворивне во время Рождества?
В Криворивне во время Рождества проходят коляда, службы в церкви и различные праздничные мероприятия. А подготовка предусматривает также много интересного, от выпекания калачей до традиционного Святвечера.