Когда в Airbnb что-то пошло не так: туристка обнаружила, что номер расположен внутри ресторана

Когда туристы бронируют апартаменты на сервисе аренды жилья, в частности Airbnb, выбирают по фотографиям. Поэтому, когда приезжают на место, хотят увидеть то же, что и на картинке. Впрочем, не всегда все идет так, как хотелось бы, и зачастую изображение не соответствует действительности.

Так случилось и с туристкой Дезире Бейкер, обнаружившей, что номер, забронированный на Airbnb, расположен внутри ресторана, а окно апартаментов было рядом с едящими за столиком людьми. Курьезным видео девушка поделилась в своем тиктоке.

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Туристка обнаружила, что ее номер расположен внутри ресторана.

Так, девушка забронировала люкс в отеле Cassa Hotel & Residences в Мидтауне через Airbnb. На фотографиях были запечатлены просторные апартаменты и вид на Манхеттен из окна.

Но, прибыв на место, туристка была ошеломлена – номер оказался совсем непросторным, а окно выходило прямо в соседний ресторан на Таймс-сквер.

Когда она отодвинула штору в номере, перед ней была пара за обедавшим столиком.

Нет построек, мы в ресторане. Я могу открыть окно и коснуться их стола,

– удивляется Дезире Бейкер.

В видео девушка сравнила представленные фотографии комнаты на Airbnb с тем, как она выглядела на самом деле.

Номер, забронированный на Airbnb, оказался в ресторане: смотрите видео

HOW IS THIS LEGAL you literally can not make this up. I can open the window and touch their table ♬ Quirky - Oleg Kirilkov

Кроме того, девушка опубликовала еще одно видео, где зашла в ресторан и показала, как выглядят окна изнутри. Как оказалось, они светоотражающие, поэтому посетители не могли заглянуть в спальню.

Туристка обнаружила, что окна номера выходят в ресторан: курьезное видео

I need a first date at our table to be a part of ASAP ♬ original sound - Desiree Baker

Ролик стал вирусным, его просмотрели почти 7 миллионов раз, и более миллиона шокированных пользователей оставили комментарии. Вот несколько из них:

"Девушка, ты буквально в ресторане. Что происходит?";

"Я бы заорал, когда впервые открывал жалюзи";

"Интересно, стучали ли вы, услышат ли они это. Это одна из самых странных вещей, которые я когда-либо видел";

"Это похоже на те сны, когда вы проводите спальню или что-то из дома прямо в какое-нибудь случайное общественное место, будто это нормально";

"Я бы направил электронное письмо Airbnb для полного возмещения. Это было 100% ложно рекламировано".

Дезире именно так и сделала – обратилась в Airbnb, где ей предложили вернуть часть стоимости бронирования или ваучер на будущее.