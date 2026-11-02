За просмотром "Холостяка" дарят просекко и розу: куда пойти выпить кофе подальше от площади Рынок

Львов можно открыть для себя не только через популярные рестораны в центре и туристические достопримечательности. В городе есть немало уютных мест, где можно насладиться качественным кофе, попробовать необычные напитки или провести вечер за вкусным ужином.

24 Канал собрал 3 заведения Львова, куда стоит заглянуть, чтобы насладиться вкусной едой, кофе и особой атмосферой.

Где во Львове устроить атмосферный итальянский ужин?

Для ужина в итальянском стиле можно заглянуть в Budzzini. У заведения есть два филиала во Львове: на проспекте Червоной Калины, 36, и на улице Шевченко, 73. Ресторан работает в формате итальянской кухни. Помимо блюд, гостям предлагают приятную атмосферу и внимательное обслуживание.

Можно заказать вкусную пиццу и коктейли / Коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

Отдельной особенностью заведения сейчас являются вечера просмотра шоу "Холостяк". Каждую пятницу здесь транслируют новый выпуск программы. Девушкам, которые бронируют столик, бесплатно предлагают бокал просекко, а также дарят розу. Budzzini работает ежедневно. Заведение на проспекте Червоной Калины открыто с 10:00 до 22:00, а ресторан на улице Шевченко с 10:00 до 23:00.

Как выглядят завтраки / инстаграм budzzini

Где выпить необычный чай?

Любителям кофеен с нестандартным меню стоит обратить внимание на "ціKava". Особенность заведения – это разнообразие позиций, которые не всегда можно найти в обычных кофейнях. Среди напитков стоит попробовать натуральный чай с облепихой и апельсином.

Обязательно попробуйте натуральный чай с облепихой и апельсином / фото Милены Бордаковой

Еще одно преимущество – это уютная атмосфера, которая позволяет задержаться за чашкой напитка, встретиться с друзьями или просто отдохнуть во время прогулки по городу. Кофейни "ціKava" работают по 5 адресам:

проспект Черновола, 16Б (Авалон);

улица Шота Руставели, 13;

улица Лычаковская, 86;

улица Левицкого, 47;

улица Промышленная, 27 (территория завода "Маяк").

Все заведения работают с 9:00 до 21:00, а заведение на территории завода "Маяк" с 9:00 до 19:00.

В кофейнях большой ассортимент десертов / инстаграм tsikava.foodandcoffee

Где во Львове найти кофейню с красивым внутренним двориком?

Еще одно место для неспешного отдыха – это "Кава з молоком". Это кофейня-арт-пространство на улице Ивана Франко, 39. Заведение привлекает уютной атмосферой и приятным оформлением.

Особенностью заведения является внутренний дворик. Он придает кофейне особый шарм и станет отличным местом для тех, кто любит эстетичные локации и хочет сделать атмосферные фотографии. Кофейня работает с понедельника по субботу с 8:00 до 21:00, а в воскресенье открывается в 10:00 и принимает гостей до 21:00.

Атмосфера кофейни / инстаграм kavazmolokom.lviv