За переглядом "Холостяка" дарують просеко та троянду: куди піти на каву подалі від площі Ринок

Adv

24 Канал зібрав 3 заклади Львова, куди варто завітати за смачною їжею, кавою та особливою атмосферою.

Де у Львові влаштувати атмосферну італійську вечерю?

Для вечері в італійському стилі можна завітати до Budzzini. Заклад має дві локації у Львові: на проспекті Червоної Калини, 36, та вулиці Шевченка, 73. Ресторан працює у форматі італійської кухні. Окрім страв, гостям пропонують приємну атмосферу та уважне обслуговування.

Можна замовити смачну піцу та коктейлі / Колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

Окремою особливістю закладу зараз є вечори перегляду шоу "Холостяк". Щоп'ятниці тут транслюють новий випуск програми. Дівчатам, які бронюють столик, безкоштовно пропонують келих просеко, а також дарують троянду. Budzzini працює щодня. Локація на проспекті Червоної Калини відкрита з 10:00 до 22:00, а ресторан на вулиці Шевченка – з 10:00 до 23:00.

Як виглядають сніданки / інстаграм budzzini

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Де випити незвичайного чаю?

Любителям кав'ярень із нестандартним меню варто звернути увагу на ціKava. Особливість закладу – це різноманіття позицій, які не завжди можна знайти у звичайних кав'ярнях. Серед напоїв варто спробувати натуральний чай з обліпихою та апельсином.

Обов'язково скуштуйте натуральний чай з обліпихою та апельсином / фото Мілени Бордакової

Ще одна перевага – це затишна атмосфера, яка дозволяє затриматися за чашкою напою, зустрітися з друзями або просто перепочити під час прогулянки містом. Кав'ярні ціKava працюють за 5 адресами:

проспект Чорновола, 16Б (Авалон);

вулиця Шота Руставелі, 13;

вулиця Личаківська, 86;

вулиця Левицького, 47;

вулиця Промислова, 27 (територія заводу "Маяк").

Усі локації працюють з 9:00 до 21:00, а заклад на території заводу "Маяк" – з 9:00 до 19:00.

У кав'ярнях великий асортимент десертів / інстаграм tsikava.foodandcoffee

Де у Львові знайти кав'ярню з красивим внутрішнім двориком?

Ще одне місце для неспішного відпочинку – це Кава з молоком. Це кав'ярня-артпростір на вулиці Івана Франка, 39. Заклад приваблює затишною атмосферою та приємним оформленням.

Особливістю простору є внутрішній дворик. Він додає кав'ярні особливого шарму та стане гарним місцем для тих, хто любить естетичні локації й хоче зробити атмосферні фотографії. Кав'ярня працює з понеділка до суботи з 8:00 до 21:00, а в неділю відчиняється о 10:00 та приймає гостей до 21:00.

Атмосфера кав'ярні / інстаграм kavazmolokom.lviv