Освежающий вкус истории: как Китай популяризирует свою культуру с помощью мороженого

Лето – время мороженого, которое мы обычно видим в форме конуса, конфеты или прямоугольника на палочке или без нее. А вот Китай оставил далеко позади классическую культуру мороженого.

Здесь замороженные лакомства принимают форму исторических храмов, старинных башен или даже знаковых фигур. Вкусы такие же разнообразные: от обычного ванильного до шоколада, клубники или тирамису.

Читайте также Самое инстаграмное место Приазовья: розовое озеро Сиваш привлекает сотни тысяч туристов

Туристы охотно хватают мороженое из морозильных камер, чтобы продемонстрировать его в социальных сетях на переднем плане настоящего исторического места.

Популяризация культуры

В течение последних нескольких лет китайское правительство усиленно продвигает свои внутренние культурные и творческие индустрии, начиная от архитектуры и дизайна, заканчивая СМИ и искусством. В желании популяризировать традиционную китайскую культуру они даже добрались до морозильной камеры.

Поскольку Китай лишь постепенно восстанавливался после карантина, игроки этой отрасли надеются, что новый трюк может несколько увеличить расходы на еду и напитки на аттракционах.

Мороженое вместо сувениров

Даже музеи соблазнились на такую тенденцию, которая набирает все большую популярность благодаря социальным сетям. Вместо привычных сувениров они продают мороженое в виде музейных артефактов.



Мороженое в виде музейных артефактов / Фото ELIZABETH LAW

Соучредитель компании по изготовлению мороженого, которая работает с десятками туристических сайтов, Чжао Дан отмечает: в зависимости от привлекательности, ежедневные продажи ледяных лакомств колеблются от сотен до несколько десятков тысяч. Ранее его фирма была сосредоточена на изготовлении товаров для музейных сувенирных магазинов, но перешла к замороженным десертам, которые имеют больший товарооборот.

Компания участвует в каждом шаге процесса: начиная от выбора предмета, который будет представлен, в процессе проектирования и изготовления, даже разрабатывая собственный гибридный рецепт мороженого.

Как изготавливают скульптуру из мороженого

Чжао рассказывает, до 2019 года не было ни одной технологии, которая позволила бы мороженому иметь такие сложные формы и детали.

Процесс начинается с разработки модели эскимо, которую затем печатают на 3D-принтере. Так она становится основой для силиконовой формы мороженого.

Но остальная часть процесса все еще остается тайной, которую фабрики тщательно оберегают. В то же время господин Чжао отмечает, что благодаря мороженому они надеются оживить историю и дать возможность людям лучше понять китайскую культуру.



Цветение лотоса и клубничное мороженое в форме цветка / Фото ALAMY



Мороженое на фоне его прототипа / Фото xinhuanet