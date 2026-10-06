О самых интересных страницах истории Китаева рассказывается в материалах "Украины Инкогнито" и Национального природного парка "Голосеевский". Китаев – это природно исторический комплекс в Голосеевском районе, расположенный между Мышоловкой, Корчуватым и Багриной горой. Его особенность в том, что здесь буквально рядом сохранились следы разных эпох.

Какой город когда-то стоял на месте Китаева?

История освоения Китаева уходит корнями в 3 – 2 века до нашей эры. На этой территории и неподалеку от нее археологи находили памятники трипольской, черняховской и позднезарубинецкой культур. Самый известный памятник – это остатки древнего города Пересечен. В комплекс входили укрепленное городище, посад с жилыми и ремесленными зонами и курганное могильное поле.

Место для поселения было выбрано не случайно. Его защищали природные обрывы, холмы, овраги, вода и лес. Дополнительно город укрепили валами, рвами, деревянными оборонительными сооружениями, башнями и подъемными мостиками.

Городище состояло из нескольких оборонительных линий. Вся система была настолько сложной, что ее сравнивают с "орлиным гнездом". Пересечень был не только крепостью. Здесь развивались ремесла и торговля. Археологи обнаружили следы металлургического производства, иностранную керамику и монеты, свидетельствующие о связях поселения с другими регионами.

Остатки металлургического производства из Китаева, коллекция по результатам исследования 2017 года / фото Института археологии НАНУ

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Как крепость превратилась в монастырскую пустынь?

После разрушения Пересеченя в 1482 году жизнь в Китаеве не прекратилась. Впоследствии здесь возникла Китаевская пустынь – монастырский скит для монахов Киево-Печерской лавры. В 1763 – 1768 годах лаврский мастер Степан Ковнир построил здесь Свято-Троицкую церковь в стиле барокко.

Одной из самых известных личностей Китаева стала Досифея – женщина по имени Дарина, которая приняла мужской облик и посвятила жизнь уединению. Она жила в пещере, помогала людям и давала им советы. По преданию, именно Досифея благословила юного Прохора, будущего Серафима Саровского, отправиться в Саровскую пустынь.



Досифея / фото Википедии

В XIX веке Китаевская пустынь превратилась в большой монастырский комплекс с церковью, колокольней, кельями и другими постройками. В 1930 году монастырь закрыли, а 45-метровую колокольню разобрали в 1932 году. Часть построек пострадала во время Второй мировой войны.



Вид на Китаевскую церковь и колокольню / фотография

Как Китаев стал популярным местом отдыха?

В конце 19 – начале 20 века Китаев начал привлекать не только паломников, но и киевлян, которые искали место для летнего отдыха. Здесь появились дачи, сады, пруды, лодки и летний театр. Люди приезжали сюда купаться, рыбачить, гулять по лесу и отдыхать на природе.

Китаев интересовал не только отдыхающих, но и художников. Тарас Шевченко в 1843 году сделал зарисовку Китаевской пустыни, а позже упомянул ее в произведении "Варнак". Об этой местности писали Михаил Старицкий и Орест Сомов, а ее пейзажи изображал художник Владимир Орловский. Китаеву также посвятил стихотворение Максим Рыльский.

Один из прудов Китаева / фото Ростислава Маленкова

Сегодня Китаев остается одной из самых интересных зеленых исторических местностей Киева. Здесь сохранились леса, пруды, холмы, археологические памятники и остатки древнего монастырского комплекса. Территория имеет охранный статус и входит в историко-культурную среду Национального природного парка "Голосеевский".

Где находится Китаев: смотреть на картах