Кипр ослабляет условия въезда для иностранных туристов: когда начнут действовать новые правила

Власти Кипра вводят новые правила въезда для иностранных туристов. Въехать на остров могут как вакцинированные, так и путешественники, не прошедшие курс вакцинации.

Власти страны заявили, что пик заболеваемости уже позади, а упрощенные условия въезда помогут улучшить доход Кипра, который напрямую зависит от сферы туризма.

К теме Еще одна страна Азии откроется для туристов: известна дата

С 1 марта власти Кипра вводят новые правила въезда

Для вакцинированных туристов отменят все ограничения – не нужно проходить ПЦР-тест перед поездкой, а также отменяется самоизоляция после приезда. Особые требования будут действовать только на непривитых туристов:

путешественникам из "зеленых" зон необходимо сдать ПЦР или экспресс-тест перед прибытием в Кипр;

необходимо сдать ПЦР или экспресс-тест перед прибытием в Кипр; иностранцам из "красных" стран , придется пройти тесты как перед, так и по прибытии;

, придется пройти тесты как перед, так и по прибытии; прибывшим из "серых" стран дополнительно придется получить разрешение на въезд в страну и пройти самоизоляцию.

До отмены требований все иностранные туристы были вынуждены проходить ПЦР-тестирование. Стоимость услуги в аэропорту Ларнаки – 15 евро, в аэропорту Пафоса – 19 евро.

Правительство также планирует сократить продолжительность самоизоляции – с 14 до 10 дней.

COVID-19 на Кипре: последние данные