Кипр ослабляет условия въезда для иностранных туристов: когда начнут действовать новые правила
Источник:ABC News
Власти Кипра вводят новые правила въезда для иностранных туристов. Въехать на остров могут как вакцинированные, так и путешественники, не прошедшие курс вакцинации.
Власти страны заявили, что пик заболеваемости уже позади, а упрощенные условия въезда помогут улучшить доход Кипра, который напрямую зависит от сферы туризма.
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Для вакцинированных туристов отменят все ограничения – не нужно проходить ПЦР-тест перед поездкой, а также отменяется самоизоляция после приезда. Особые требования будут действовать только на непривитых туристов:
- путешественникам из "зеленых" зон необходимо сдать ПЦР или экспресс-тест перед прибытием в Кипр;
- иностранцам из "красных" стран, придется пройти тесты как перед, так и по прибытии;
- прибывшим из "серых" стран дополнительно придется получить разрешение на въезд в страну и пройти самоизоляцию.
До отмены требований все иностранные туристы были вынуждены проходить ПЦР-тестирование. Стоимость услуги в аэропорту Ларнаки – 15 евро, в аэропорту Пафоса – 19 евро.
Правительство также планирует сократить продолжительность самоизоляции – с 14 до 10 дней.
COVID-19 на Кипре: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 21 января 2022 года на Кипре выявлено 235 364 случая заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 700 летальных;
- В то же время 124 370 человек побороли болезнь.