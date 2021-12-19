Кипр изменил условия въезда в страну из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон"

Кипр усилил условия въезда в страну из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Теперь даже вакцинированные туристы должны делать ПЦР-тест по прибытии на Кипр. Такие COVID-ограничения будут действовать в начале января 2022 года.

Об этом в интервью сайту 24 канала рассказал Саввас Пердиос, министр туризма Кипра. Он подчеркнул, что в кипрских аэропортах ПЦР-тест стоит 15 евро.

Тесты в аэропорту

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Мы остаемся открытыми даже после появления штамма "Омикрон". Однако до начала января все иностранные туристы, даже вакцинированные, должны делать ПЦР-тест по прибытии. В кипрском аэропорту он стоит всего пятнадцать евро,

– подчеркнул глава ведомства.

Пердиос обратил внимание, что Кипр первым открыл границы украинцам в апреле текущего года. Министр добавил, что с тех пор условия въезда для путешественников из-за границы почти не изменились.

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До января 2020 года даже вакцинированные туристы должны делать ПЦР-тест по прибытии на Кипр / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Все зависит от зоны

До распространения COVID-штамма "Омикрон" у иностранцев при въезде требовали показать сертификат вакцинации или справку о выздоровлении от коронавируса в течение последних шести месяцев. В этом случае дополнительные тесты не требовалось делать.

Невакцинированным туристам необходимо сделать ПЦР-тест. Если Украина попала в "красную" зону, то ее гражданам следует сделать два теста – до отправления и по прибытии. Если же Украина находится в оранжевой зоне, то необходимо сделать только один тест уже на Кипре,

– подчеркнул Пердиос.

Он добавил, что туристам не нужно оплачивать услуги страхования перед поездкой в ​​Кипр. Если вы заболеете коронавирусом или будете в близком контакте с больным, то Министерство туризма Кипра оплатит "проживание в карантинных отелях, лекарства, еду, напитки – все, что вам может понадобиться".