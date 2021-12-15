Казахский авиаперевозчик будет летать из Киева в Дели: детали маршрута
Источник:Avianews
Казахский авиаперевозчик Air Astana с 15 декабря запустил пересадки из Киева в Дели из-за своего базового аэропорта в Алматы.
Новый маршрут стал возможным, поскольку авиакомпания решила возобновить полеты в Индию, которые были приостановлены в 2020 году из-за карантинных ограничений.
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Что известно о маршруте
Время пересадки по пути из Украины в Индию составляет 1 час 15 минут, в обратном направлении – 2 часа 40 минут.
Стыковка рейсов Киев – Алматы и Алматы – Дели предусмотрена 2 раза в неделю по понедельникам и средам с прилетом на следующий день. Вернуться в Украину можно будет раз в неделю по субботам.
Пересадка из Киева в Дели, Вылеты по понедельникам и средам:
- Вылет из Киева в 21:40 – прибытие в Алматы в 06:35;
- пересадка 1 час 15 минут;
- вылет из Алматы в 07:50 – прибытие в Дели в 11:10.
Пересадка из Дели в Киев, Вылеты по субботам:
- Вылет из Дели в 12:20 – прибытие в Алматы в 16:40;
- пересадка 2 часа 40 минут;
- вылет из Алматы в 19:20 – прилет в Киев в 20:40.
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Помощь в транзите в Алматы пассажирам оказывают сотрудники Air Astana. Они встречают летящих с пересадкой путешественников и отводят их в транзитный зал.
Пассажиры всех классов получают бесплатное питание / Фото avianews
Пассажиры всех классов получают бесплатное питание, дорожные наборы и доступ к индивидуальной развлекательной системе с фильмами и сериалами.
Условия въезда в Индию
Для полетов из Украины в Индию через Алматы, Казахстан не нуждается в дополнительных тестах. Пассажиры должны выполнить правила страны назначения – Индии. Они предусматривают обязательный ПЦР-тест за 72 часа до вылета. По прилету невакцинированные пассажиры дополнительно должны пройти повторный тест и отправиться на самоизоляцию.