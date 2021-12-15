Казахский авиаперевозчик будет летать из Киева в Дели: детали маршрута

Казахский авиаперевозчик Air Astana с 15 декабря запустил пересадки из Киева в Дели из-за своего базового аэропорта в Алматы.

Новый маршрут стал возможным, поскольку авиакомпания решила возобновить полеты в Индию, которые были приостановлены в 2020 году из-за карантинных ограничений.

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Что известно о маршруте

Air Astana запустила полеты из Киева в Дели / Фото avianews

Время пересадки по пути из Украины в Индию составляет 1 час 15 минут, в обратном направлении – 2 часа 40 минут.

Стыковка рейсов Киев – Алматы и Алматы – Дели предусмотрена 2 раза в неделю по понедельникам и средам с прилетом на следующий день. Вернуться в Украину можно будет раз в неделю по субботам.

Пересадка из Киева в Дели, Вылеты по понедельникам и средам:

Вылет из Киева в 21:40 – прибытие в Алматы в 06:35;

пересадка 1 час 15 минут;

вылет из Алматы в 07:50 – прибытие в Дели в 11:10.

Пересадка из Дели в Киев, Вылеты по субботам:

Вылет из Дели в 12:20 – прибытие в Алматы в 16:40;

пересадка 2 часа 40 минут;

вылет из Алматы в 19:20 – прилет в Киев в 20:40.

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Помощь в транзите в Алматы пассажирам оказывают сотрудники Air Astana. Они встречают летящих с пересадкой путешественников и отводят их в транзитный зал.



Пассажиры всех классов получают бесплатное питание / Фото avianews

Пассажиры всех классов получают бесплатное питание, дорожные наборы и доступ к индивидуальной развлекательной системе с фильмами и сериалами.

Условия въезда в Индию

Для полетов из Украины в Индию через Алматы, Казахстан не нуждается в дополнительных тестах. Пассажиры должны выполнить правила страны назначения – Индии. Они предусматривают обязательный ПЦР-тест за 72 часа до вылета. По прилету невакцинированные пассажиры дополнительно должны пройти повторный тест и отправиться на самоизоляцию.