Новый каток во Львове: посетите сейчас, пока о нем знают единицы

Во Львове в зимнем сезоне 2025 – 2026 года работает интересный новый каток. Он называется "На льдах" и уже стал атмосферным магнитом для любителей "холодных" развлечений.

Каток расположен на Duck's Lake возле перекрестка улиц Стрыйская – Научная. 24 Канал со ссылкой на zaxid.net расскажет о ней подробнее.

Где во Львове есть красивый новый каток, что манит атмосферой этой зимы?

Новый каток "На льдах" во Львове появился на территории бизнес-набережной Duck's Lake, его адрес – улица Стрыйская, 200А. Это на перекрестке Стрыйская – Научная рядом с озером.

Особый шарм здесь добавляет катание на чистом льду с видом на воду, рождественскую иллюминацию и уток. А вокруг – развитая инфраструктура, от кофе и мороженого до рыбных и мясных ресторанов.

График работы катка – с 10 до 22 часов. Как отмечает lviv.travel, сеанс катания длится 45 минут, а аренда коньков уже входит в стоимость билета.

А как насчет цен? В 2025 году в будни речь идет о 350 гривнах для взрослого и 300 для ребенка до 14 лет, а в выходные – это 400 и 350 гривен соответственно. Со своими коньками – 250 гривен в будни для всех и 300 в выходные.

Лед чистят перед каждым сеансом, за это время можно прогуляться вокруг озера. Все комфортно, ведь локация новая, поэтому пока не переполнена. Так что стоит посетить ее именно сейчас.

"Секретный" каток на Duck's Lake: смотрите видео travel.guide.jam

Расположение катка довольно удобное, где-то 20 минут от центра общественным транспортом. Озеро зимой подмерзает, создавая ледяную сказку, а декор с фонарями и гирляндами ярко усиливает новогоднее настроение.

Сезон продлится до конца февраля 2026 года. Львовяне в социальных сетях хвалят новинку за чистоту и атмосферу и как лучшее место для зимнего отдыха вдали от центра.

