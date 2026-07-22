Недалеко от Львова работает сразу несколько мест, где можно взять напрокат сап-доску или присоединиться к организованному сплаву. 24 Канал собрал 3 варианта, которые могут стать отличной идеей для летних выходных.

Где можно отправиться на сплав на сап-досках по озеру Навария?

Одной из самых популярных локаций для сапбординга возле Львова является озеро Навария, расположенное примерно в 5 километрах от города. Здесь ежедневно проводятся организованные сплавы продолжительностью от двух до трех часов. Перед началом участники проходят короткую лекцию, получают все необходимое снаряжение: сап-доску, весло и спасательный жилет.

Сплав по озеру Навария / фото Kava.ua

Сплавы проходят в разное время суток, поэтому можно выбрать утреннюю прогулку, дневной заплыв или встретить закат прямо на воде. Организаторы отмечают, что сапбординг подойдет даже новичкам, ведь доски достаточно устойчивы и просты в управлении. Во время прогулки можно активно грести или же неспешно наслаждаться природой. Стоимость в 2026 году:

сплав на одном сапе – 500 гривен;

сплав вдвоем на одном сапе – 700 гривен (при условии, что общий вес не превышает 120 килограммов).

Адрес: улица Береговая, 7, Навария, Львовская область, 81105.

Где покататься на сапах на Яворовском озере?

Еще одна популярная локация Sirka Camp на Яворовском озере. Здесь можно арендовать сапборд на любое удобное время: от одного часа до целого дня. Перед выходом на воду инструктор проводит инструктаж по технике безопасности, после чего посетителям выдают доску, весло и спасательный жилет.

Сапбординг в Sirka / фото Sirka.ua

Локация подходит как для тех, кто только знакомится с сапбордингом, так и для тех, кто уже имеет опыт. В Sirka Camp отмечают, что сапбординг помогает тренировать равновесие, укрепляет мышцы и в то же время позволяет отдохнуть на лоне природы. По желанию можно активно плавать или просто дрейфовать по озеру и наслаждаться спокойствием. Цены на аренду:

1 час – 500 гривен;

2 часа – 900 гривен;

целый день – 1600 гривен.

Адрес: Unnamed Road, Новый Яр, Львовская область, 81050.

Сколько стоит аренда сапа на озере Барвинок?

Еще один вариант для любителей водного отдыха – это озеро Барвинок в Новом Роздоле. Здесь можно взять сап напрокат как на несколько часов, так и на весь день. Также доступны утренние заплывы для тех, кто хочет встретить рассвет прямо посреди озера. Стоимость аренды в течение дня (08:00 – 22:00):

1 час – 250 гривен;

2 часа – 400 гривен;

3 часа – 500 гривен;

весь день – 1000 гривен.

Катание на сапах на озере Барвинок / инстаграм sup_board_barvinok

Отдельно предлагается утренний формат: встреча рассвета (06:00 – 08:00) – 600 гривен за два часа. Этот вариант подойдет тем, кто хочет провести время в спокойной атмосфере, насладиться утренней тишиной или полюбоваться закатом на воде.

Адрес: Гранки-Куты , Львовская область, 81658.