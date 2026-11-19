Замерзшие высокогорные озера Карпат привлекают туристов живописными пейзажами и возможностью покататься на коньках прямо посреди гор. Однако такое развлечение может иметь серьезные последствия для окружающей среды и представлять угрозу для жизни.

Об этом сообщили в Карпатском биосферном заповеднике в посте на фейсбуке. В заповеднике обратили внимание на то, что в последнее время в социальных сетях все чаще публикуются фотографии и видео, на которых туристы катаются на коньках по замерзшим высокогорным озерам. В частности, речь идет о Бребенескуле – самом высокогорном озере Украины. Специалисты объяснили, почему такое развлечение может нанести вред уникальной экосистеме водоемов.

Почему катание на коньках наносит вред высокогорным озерам?

Одна из причин – металлические лезвия коньков. Во время катания они срезают верхний слой льда, оставляя металлическую стружку и следы средств для ухода за коньками. Весной, когда лед тает, эти вещества попадают в воду и могут накапливаться на дне озера.

Еще одна опасность связана с животными. В Бребенескуле нет рыбы, однако там обитают редкие карпатские и альпийские тритоны, занесенные в Красную книгу Украины. Часть этих земноводных зимует на дне водоема. По объяснению сотрудников заповедника, скрежет коньков создает вибрации и шум, которые могут беспокоить животных во время зимнего покоя.

Какой природоохранный статус имеет озеро Бребенескул?

Бребенескул является гидрологическим памятником природы и входит в состав водно-болотного угодья международного значения "Озирный-Бребенескул", которое охраняется Рамсарской конвенцией. В заповеднике подчеркивают, что на его территории разрешена только деятельность, соответствующая природоохранному режиму и не наносящая вреда окружающей среде.

Где находится озеро Бребенескул: смотреть на картах

Почему кататься на коньках в Карпатах опасно?

Помимо вреда природе, такая деятельность представляет угрозу для жизни туристов. На высоте около 1800 метров лед может быть неравномерным из-за сильных ветров, перепадов температур и подводных источников. Особенно опасно кататься осенью и в начале зимы, когда ледяной покров еще недостаточно прочен.

Если человек провалится под лед в высокогорье, вдали от спасательных служб, это может привести к летальному исходу. В Карпатском биосферном заповеднике призывают туристов любоваться высокогорными озерами с берега и не нарушать природоохранные правила.