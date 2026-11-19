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Про це повідомили у Карпатському біосферному заповіднику в дописі на фейсбуці. У заповіднику звернули увагу на те, що останнім часом у соціальних мережах дедалі частіше публікують фотографії та відео, на яких туристи катаються на ковзанах замерзлими високогірними озерами. Зокрема, йдеться про Бребенескул – найвисокогірніше озеро України. Фахівці пояснили, чому така розвага може зашкодити унікальній екосистемі водойм.

Чому катання на ковзанах шкодить високогірним озерам?

Одна з причин – це металеві леза ковзанів. Під час катання вони зрізають верхній шар криги, залишаючи металеву стружку та сліди засобів для догляду за ковзанами. Навесні, коли лід тане, ці речовини потрапляють у воду та можуть накопичуватися на дні озера.

Ще одна небезпека пов'язана з тваринами. У Бребенескулі немає риби, однак там мешкають рідкісні карпатські та альпійські тритони, занесені до Червоної книги України. Частина цих земноводних зимує на дні водойми. За поясненням заповідника, скрегіт ковзанів створює вібрації та шум, які можуть турбувати тварин під час зимового спокою.

Який природоохоронний статус має озеро Бребенескул?

Бребенескул є гідрологічною пам'яткою природи та входить до складу водно-болотного угіддя міжнародного значення "Озірний-Бребенескул", яке охороняється Рамсарською конвенцією. У заповіднику наголошують, що на його території дозволена лише діяльність, яка відповідає природоохоронному режиму та не шкодить довкіллю.

Де розташоване озеро Бребенескул: дивитись на картах

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Чому кататися на ковзанах у Карпатах небезпечно?

Окрім шкоди природі, така активність становить загрозу для життя туристів. На висоті близько 1800 метрів лід може бути нерівномірним через сильні вітри, перепади температур та підводні джерела. Особливо небезпечним є катання восени та на початку зими, коли крижаний покрив ще недостатньо міцний.

Якщо людина провалиться під лід у високогір'ї, далеко від рятувальних служб, це може мати смертельні наслідки. У Карпатському біосферному заповіднику закликають туристів милуватися високогірними озерами з берега та не порушувати природоохоронних правил.