Сезон продолжается: в Карпатах туристы катаются на лыжах в купальниках и шортах – фото

Обычно летом украинские туристы выбирают купальники и шорты и отправляются к морю. Однако в конце июня что-то пошло не так!

На снежном языке, который расположен на Драгобрате, люди катаются на лыжах и сноубордах в шортах и купальниках. Об этом сообщил экскурсовод Сергей Прокоп.

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Покататься на лыжах в конце июня можно на Свидовце, курорт Драгобрат за перемычкой у верхней станции Карпатской Чайки.

Место хорошо известно лыжникам и сноубордистам, здесь всегда катаются в шортах и купальниках – получаются очень классные инстафото, – говорит Прокоп.



На Драгобрате до сих пор катаются на лыжах / Фото: twitter / @sneginfo

По его словам, обычно снег здесь держался до начала июня, но в этом году из-за природных аномалий одновременное катание на лыжах и загорания в купальнике в украинских Карпатах стало возможным и в конце июня.



Где покататься на лыжах в Украине в июне / Фото: twitter / @sneginfo

Он отметил, что снежный язык образованный из остатков снежного покрова и расположен в ледниковом каньоне, поэтому хорошо сохраняется и долго не тает.



В Карпатах туристы катаются на лыжах в купальниках и шортах / Фото: twitter / @sneginfo

Прокоп добавил, что летом в этом месте температура не поднимается выше +25 градусов по Цельсию.

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