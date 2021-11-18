Карибская страна отменила еще одно COVID-требование для вакцинированных туристов

Карибская страна Куба впервые за 20 месяцев сняла ограничения на въезд. Теперь вакцинированные туристы смогут въезжать в страну без ПЦР-тестов.

Такое решение было принято накануне старта туристического сезона – он длится с середины ноября до конца марта.

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Куба отменила обязательные ПЦР-тесты для вакцинированных

Так, путешественникам больше не нужно будет показывать отрицательный результат ПЦР-теста, если они полностью вакцинированы и имеют подтверждающий сертификат.

Это возможность, позволяющая предусмотреть и построить перезапуск туристической операции, что приносит пользу большому количеству секторов кубинской экономики.

– заявил операционный директор министерства туризма Кубы.

Невакцинированным и дальше нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов. Дети до 12 лет освобождаются от подтверждения вакцинации и теста.

Отмечается, что власти аэропорта будут избирательно проводить тесты в аэропорту. Если результат окажется положительным – прибывший отправится на 5-дневную самоизоляцию. После этого срока придется пройти еще один тест.

На Кубе действуют следующие COVID-правила: масочный режим во всех закрытых общественных местах и ​​социальное дистанцирование по всему острову.

При этом кубинские власти отменили комендантский час и сняли почти все ограничения на передвижение по провинциям острова.

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