Карибская страна отменила еще одно COVID-требование для вакцинированных туристов
Источник:Travel Off Path
Карибская страна Куба впервые за 20 месяцев сняла ограничения на въезд. Теперь вакцинированные туристы смогут въезжать в страну без ПЦР-тестов.
Такое решение было принято накануне старта туристического сезона – он длится с середины ноября до конца марта.
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Куба отменила обязательные ПЦР-тесты для вакцинированных
Так, путешественникам больше не нужно будет показывать отрицательный результат ПЦР-теста, если они полностью вакцинированы и имеют подтверждающий сертификат.
Это возможность, позволяющая предусмотреть и построить перезапуск туристической операции, что приносит пользу большому количеству секторов кубинской экономики.
– заявил операционный директор министерства туризма Кубы.
Невакцинированным и дальше нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов. Дети до 12 лет освобождаются от подтверждения вакцинации и теста.
Отмечается, что власти аэропорта будут избирательно проводить тесты в аэропорту. Если результат окажется положительным – прибывший отправится на 5-дневную самоизоляцию. После этого срока придется пройти еще один тест.
На Кубе действуют следующие COVID-правила: масочный режим во всех закрытых общественных местах и социальное дистанцирование по всему острову.
При этом кубинские власти отменили комендантский час и сняли почти все ограничения на передвижение по провинциям острова.
COVID-19 на Кубе: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 17 ноября 2021 года на Кубе выявлено 959 307 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 8 284 летальных;
- В то же время 949 340 человек побороли болезнь.