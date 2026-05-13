Этот карьер напоминает другую планету: уникальная локация Кривого Рога, которая совсем скоро может исчезнуть

В Кривом Роге есть места, которые поражают масштабом и видом, но одновременно скрывают промышленную историю и опасность. Среди них и затопленный карьер НКГОК, известный как "Криворожский Байкал", который может исчезнуть уже в ближайшие годы.

На просторах платформы тредс мы наткнулись на очень красивые фотографии Kateryna Koshova. На них показан уникальный объект в Кривом Роге, который уже сегодня называют настоящим техногенным памятником, но в то же время он может полностью исчезнуть в ближайшие 10 – 15 лет. Речь идет о затопленном карьере Новокриворожского горно-обогатительного комбината, известном среди местных как "Криворожский Байкал".

Как образовалось искусственное озеро в карьере Кривого Рога и какова его будущая судьба?

Это единственный в городе отработанный железорудный карьер с большой водной поверхностью внутри (если не учитывать старые дореволюционные рудники – 24 Канал), который сегодня выглядит как необычное искусственное озеро посреди промышленного ландшафта, рассказывает Krivoyrog_ig.

Разработку карьера начали еще в 1961 году, а уже в 1978-м началось его постепенное засыпание отвальной породой, которое продолжается до сих пор. Причина проста – на глубине около 100 метров начали встречаться большие объемы пустой породы, из-за чего добыча железной руды стала экономически невыгодной.

После остановки насосов, которые откачивали грунтовые воды, карьер начал естественно заполняться водой. Сегодня его питают подземные воды и атмосферные осадки, которые постепенно формируют большое искусственное озеро.

Почему сюда не стоит ехать купаться?

Несмотря на впечатляющие виды и "вау-эффект", это место остается промышленной зоной с повышенной опасностью. Спуск к воде отсутствует или очень крутой (до 40 – 45 градусов), а на отдельных участках продолжаются работы по засыпке карьера породой. Кроме того, территория не обустроена для отдыха, поэтому пребывание у воды может быть рискованным. Но сам вид локации вызывает много эмоций:

Какой красивый Кривой Рог, другой планеты и не надо,

– пишет комментарий один из пользователей на платформе тредс.

Поэтому важно соблюдать правила безопасности и не рисковать жизнью ради зрелищ: такие места лучше рассматривать на фото или посещать их только с максимальной осторожностью.

