Не только гора Тарасова: что ещё посмотреть в городе, где похоронен Шевченко

Город с многовековой историей, старинными достопримечательностями и невероятными пейзажами – все это о Каневе, который может удивить путешественников. Рассказываем, какие места стоит посетить во время поездки.

В Каневе в Черкасской области, на Тарасовой горе, находится могила Тараса Шевченко – место, где в 1861 году был похоронен великий Кобзарь. После смерти поэта в Санкт-Петербурге его тело перевезли в Украину и 22 мая перезахоронили возле Канева, как он и завещал. Сегодня здесь действует государственный историко-природный музей-заповедник "Тарасова гора", который ежегодно посещают тысячи людей.

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Что посмотреть туристу в Каневе?

Канев – это город в Черкасской области на берегу Днепра, известный не только как место захоронения Тараса Шевченко. Здесь сохранились исторические памятники, старинные постройки, а также живописные пейзажи долины Днепра. Рядом расположен музей, посвященный памяти поэта.

Как сообщает "Украина Инкогнита", в самом центре Канева можно увидеть один из старейших архитектурных памятников города – Успенский собор, построенный киевским князем Всеволодом в 1144 году. Изначально он назывался Георгиевским, а позже был переосвящен в собор Успения Богородицы. На протяжении своей истории храм пережил разрушения и восстановления.

Успенский собор в Каневе / коллаж 24 Канала, фото Романа Маленкова

Рядом с собором расположен памятник Святому Макарию. В 1678 году во время обороны собора от турецко-татарской армии погиб архимандрит Макарий Токаревский, которого впоследствии канонизировали как мученика. Еще одно интересное здание Канева – это бывшее Василианское училище.

Сейчас в этом здании работает Музей народного декоративного искусства. Помимо исторических мест, Канев привлекает своей природой. Особую красоту городу придает Днепр, который у Канева открывает живописные виды. Напротив Тарасовой горы расположен ландшафтный заказник "Тарасов горизонт", созданный для охраны красоты долины Днепра.

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Недалеко от Тарасовой горы можно увидеть Каневский природный заповедник. Его территория охватывает более двух тысяч гектаров, а основная часть расположена на холмах. Он известен своими пейзажами: с его холмов открывается вид на Днепр, водохранилище и лесистые вершины Каневских гор.

Еще одной интересной достопримечательностью Канева является комплекс "Авто-река" – современное сооружение, объединяющее автовокзал и речной вокзал. С местного причала открывается вид на шлюз, водораздельную полосу и Днепр, рассказывает Tripmydream.ua.

Речной вокзал / фото Управления экономического развития Канева

Рядом расположена парковая зона на набережной, где посетители могут увидеть арт-объект "Я люблю Канев" и фонтан у входа в парк. Местом для отдыха и фотосъемки станет арт-объект "Место свиданий над Днепром", расположенный в парковой зоне.

Для спокойной прогулки по городу стоит заглянуть в парк на набережной. Здесь можно прогуляться по дорожке, посидеть на скамейке и полюбоваться видами на Днепр.

Парк на набережной / фото Управления экономического развития Канева

Также в Каневе есть Шевченкова аллея, которая проходит вдоль Днепра. Главная особенность этого места – более 20 скульптур, созданных по мотивам произведений Тараса Шевченко. Они дополняют природный ландшафт у подножия каневских круч.