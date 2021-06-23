Канада открывает границы для вакцинированных туристов: условия въезда

На официальном сайте правительства Канады разместили заявление об открытии границ для привитых туристов с 5 июля. Документы о прививках должны быть на английском, французском или иметь заверенный перевод на один из этих языков.

Но в посольстве Украины в Канаде уточнили, что ограничения касаются только граждан этой страны или лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание. Поэтому украинцам несмотря на открытые границы все равно придется сдавать ПЦР-тесты и отбывать 14-дневную самоизоляцию.

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Какие новые правила въезда в Канаду

Канадское правительство признало действующими вакцины вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca / Covishield и Janssen (Johnson & Johnson). Полный комплекс прививок должен быть введен по меньшей мере за 2 недели до прилета в страну.

Начиная с 5 июля, полностью вакцинированы путешественники, которым разрешено въехать в Канаду, а не будут подпадать под федеральное требование о карантине или прохождения теста на COVID-19 на 8 день,

– говорится в заявлении.

В туристов не должно быть симптомов коронавируса. У них должны быть бумажные или электронные документы о вакцинации. Их необходимо предоставить в электронном виде через систему ArriveCAN до прибытия в Канаду.

Дополнительное упрощение условий заключается в том, что лица, которые попадают в Канаду через авиасообщение, освобождаются от самоизоляции в определенных правительством гостиницах.

Для путешественников, которые не прошли полный курс прививок, въезд в Канаду запрещен.