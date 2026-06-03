Можно ли брать еду с собой в самолет: какие правила действуют в разных авиакомпаниях

Популярные авиакомпании позволяют пассажирам брать с собой перекусы, однако ограничения действуют на отдельные блюда или напитки. У каждой авиакомпании они разные и несколько отличаются.

При планировании перелета путешественники часто не задумываются над тем, какие именно продукты лежат в их сумках, пишет Liverpool echo. Однако правила перевозки еды и напитков в разных авиакомпаниях существенно различаются.

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Какие правила действуют на рейсах популярных лоукостеров?

Пассажиры авиакомпании TUI, которые отправляются в дальнемагистральные рейсы продолжительностью более семи часов, получают горячее питание и напитки, которые уже включены в стоимость билета. На более коротких маршрутах еду придется покупать в бортовом кафе. Хотя брать собственные перекусы разрешено, экипаж не сможет их разогреть или охладить – исключение делают только для детского питания. Кроме того, на борту строго запрещено употреблять собственный алкоголь.

Лоукостер easyJet также позволяет пассажирам проносить еду в салон. Однако любые жидкие или полужидкие продукты, такие как супы, йогурты, соусы или кремы, подпадают под стандартное ограничение безопасности – не более 100 миллилитров. Горячие напитки разрешено брать только в том случае, если они приобретены в чистой зоне аэропорта и закрыты плотной крышкой.

У Ryanair правила похожи: собственные холодные перекусы и безалкогольные напитки разрешены, но проходить на посадку с горячим кофе или чаем запрещено. Также действует строгое табу на распитие собственного алкоголя, в частности приобретенного в магазинах duty free. На борту можно употреблять только те спиртные напитки, которые продает экипаж во время полета.



В самолете всегда можно заказать еду / Фото Pinterest

Как вести себя на борту и чего избегать во время полета?

Для безопасного и комфортного перелета опытные бортпроводники также советуют соблюдать правила гигиены и этикета. Как пишет Mirror, пассажирам не рекомендуют спать на полу самолета, класть голову на грязные откидные столики или наклоняться во время сна в проходе, где их может случайно задеть тележка экипажа.

Также стоит помнить, что некоторые авиаперевозчики начали запрещать перевозку беспроводных Bluetooth-наушников в зарегистрированном багаже из-за риска их самовозгорания, поэтому их лучше забирать с собой в салон.

Отдельно члены экипажа призывают пассажиров избавиться от привычки прикасаться к ним руками, чтобы привлечь внимание. Бортпроводники жалуются, что их постоянно дергают. Если во время полета нужна помощь, наушники или напиток, лучше всего воспользоваться кнопкой вызова или просто обратиться вслух.