Сколько денег взять с собой в Буковель в ноябре: украинка показала цены на отдых

Ноябрь – это тот период, когда в Буковеле еще можно отдохнуть относительно недорого. Ведь как только выпадет первый снег и начнется лыжный сезон, цены взлетят до небес.

Украинка @travelanzheli недавно вернулась из Буковеля и рассказала о ценах на проживание, популярных достопримечательностях и развлечениях. Некоторые из них стоят совсем недорого, а за другие придется заплатить более тысячи гривен.

Сколько стоит проживание в Буковеле в ноябре?

Найти комфортное жилье в Буковеле можно с разным бюджетом. Например, украинка останавливалась в отеле "Гора", где цены начинаются от 3700 гривен за ночь. В стоимость проживания входят вкусные завтраки, посещение бассейна и спа. Такой вариант подойдет туристам, которые хотят совместить прогулки по Карпатам с отдыхом.

Каковы актуальные цены на развлечения в Буковеле?

В Буковеле есть немало интересного для туристов и вне высокого сезона. Здесь можно найти как спокойные развлечения для семей с детьми, так и аттракционы для тех, кто ищет адреналина.

Одной из фотогеничных локаций является большая качель возле отеля "Полонина". Она расположена рядом с одинокой елью, поэтому туристы могут не только покататься, но и сделать атмосферные фотографии на фоне карпатских пейзажей. Правда, посещение этой локации платное: взрослый билет стоит 100 гривен, детский – 50 гривен.

Еще один способ полюбоваться горами с высоты – подняться на смотровом подъемнике на гору Буковель. За взрослый билет нужно заплатить 450 гривен, а за детский – 320 гривен. Такая прогулка позволяет увидеть панораму Карпат и сделать красивые фотографии.

Также на курорте работает колесо обозрения. Взрослый билет на него стоит 400 гривен, а детский – 280 гривен.

Место, которое очень понравится и взрослым, и детям, – это этнопарк "ГуцулЛенд". Здесь можно больше узнать о традициях, быте и культуре гуцулов, а также покормить животных. Входной билет стоит 450 гривен для взрослых и 380 гривен для детей. Локацию можно посетить совершенно бесплатно, если прийти после 18:00, однако большинство аттракционов к этому времени уже будут закрыты.

А вот тем, кому обычных прогулок мало, стоит покататься на родельбане. Посетители спускаются по специальной трассе на санях с возможностью самостоятельно регулировать скорость. Однако такое развлечение обойдется недешево: одиночный спуск стоит 1000 гривен, а парный – 1500 гривен.

На курорте есть и возможность отдохнуть без значительных затрат. Например, посещение полонины Скарбовки бесплатное. Здесь можно прогуляться, насладиться горными пейзажами и провести время на природе. Если же захочется покататься на качелях, придется доплатить 50 гривен.

Украинка рассказала, какие цены в Буковеле в ноябре:

Ноябрьский отдых в Буковеле может быть как относительно бюджетным, так и довольно дорогим – все зависит от выбранных развлечений и отеля.