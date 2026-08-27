Купание в горных озерах может обернуться штрафом: сколько придется заплатить

Горные озера кажутся идеальным местом для отдыха в жаркий день: прохладная вода, тишина и окружающие пейзажи. Однако такие водоемы не следует воспринимать как обычные места для купания. Часть из них расположена на территориях, где действуют особые природоохранные правила.

Горные озера часто расположены среди природных территорий, требующих особой охраны. Если водоем находится в пределах природно-заповедного фонда, здесь действуют установленные правила, призванные сохранить природные комплексы. Именно поэтому туристам важно не воспринимать горное озеро как обычный пляж.

Какой штраф грозит за нарушение?

Ответственность за такие нарушения предусмотрена статьей 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она касается нарушения правил охраны и использования территорий и объектов природно-заповедного фонда. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 9 до 24 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Для расчета административных штрафов один необлагаемый минимум составляет 17 гривен. Поэтому минимальный штраф 153 гривны, а максимальный 408 гривен.

Кроме того, закон предусматривает возможность конфискации орудий и средств совершения правонарушения, а также незаконно добытых природных ресурсов. Для должностных лиц штраф составляет от 15 до 30 необлагаемых минимумов, то есть от 255 до 510 гривен, также с возможностью конфискации.

Почему нельзя купаться в горных озерах?

Высокогорные озера Карпат имеют важное значение для всей горной экосистемы. Многие из них образовались на месте древних ледников, а из некоторых берут начало реки. Такие водоемы принимают избыток воды во время ливней и таяния снега, а затем постепенно отдают ее рекам, помогая регулировать их сток.

В то же время экосистемы высокогорных озер очень чувствительны к внешнему воздействию и медленно восстанавливаются. Во время купания человек может привносить в воду вещества, которые для нее нехарактерны. В частности, даже мыло или солнцезащитный крем могут негативно влиять на органический мир водоема.

Поэтому купание в таких озерах наносит вред не только самому водоему, но и природному балансу территории. Ведь состояние воды в озере влияет на реку, которая из него вытекает, а значит, и на водные ресурсы ниже по течению.