Этот город – самый старый в Швейцарии: почему он может удивить туристов
Швейцарию сложно назвать бюджетным направлением для путешествий, однако стоимость поездки зависит от того, какой город вы выберете. По сравнению с популярными Цюрихом или Женевой есть одно интересное место, где расходы значительно ниже.
Один из них – город Кур на востоке страны, пишет Travel off Path. Он считается старейшим городом Швейцарии, а туристов здесь гораздо меньше, чем в других популярных направлениях.
В то же время город может удивить живописным историческим центром, средневековыми достопримечательностями, уютными кафе и удобным расположением для путешествий по Альпам.
Что посмотреть в городе Кур?
Туристам для прогулки стоит выбрать площадь Аркас. Она закрыта для транспорта и окружена плотно расположенными разноцветными домами. Здесь можно присесть на террасе кафе и насладиться кофе и десертом.
Еще одна важная достопримечательность – собор Успения Пресвятой Марии, расположенный в восточной части города. Это примерно 800-летнее средневековое сооружение с массивной колокольней.
Снаружи собор выглядит сдержанно, но внутри посетителей ждет впечатляющая деталь – позднеготический золотой главный алтарь.
Среди других достопримечательностей Кура стоит обратить внимание на старый город – пешеходный исторический центр с красочными фасадами, а также Ретийский музей, расположенный в барочном особняке.
Старый город очень спокойный и тихий / Фото Pinterest
Несмотря на историческую ценность и живописный центр, Кур не входит в число самых популярных туристических городов Швейцарии. Здесь нет аэропорта, поэтому турист сюда случайно точно не попадет.
Однако добраться до Кура совсем не сложно. Из Цюриха сюда ходят прямые поезда, а дорога занимает примерно 1 час 14 минут. Билеты в одну сторону стоят примерно 29 долларов.
Для знакомства с городом может хватить одной ночи. Но если хочется еще исследовать окружающие альпийские пейзажи, на город можно выделить 2–3 дня.
Преимуществом города является гораздо более низкая стоимость проживания по сравнению с крупнейшими туристическими центрами Швейцарии. Ночь в двухместном номере здесь стоит 160 долларов, а в Цюрихе – почти 400.
В городе красивые природные пейзажи / Фото с Pinterest
В целом город Кур является важной отправной точкой для Bernina Express – одного из самых известных живописных железнодорожных маршрутов через Альпы.
На самом деле у города есть немало преимуществ: старинный центр, меньшее количество туристов, доступное по сравнению с другими городами проживание и удобное сообщение с альпийскими маршрутами. Именно поэтому для тех, кто хочет увидеть другую сторону Швейцарии, Кур может стать интересной остановкой в маршруте.