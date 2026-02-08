Более 500 метров воды до дна, и это не о Комо: где расположено самое глубокое озеро в Европе
- Норвежское озеро Хорниндальсватнет является самым глубоким в Европе, речь о 514 метрах в некоторых местах.
- Озеро обладает исключительной прозрачностью воды и является популярным туристическим местом благодаря живописным пейзажам.
Когда говорят о самых глубоких озерах Европы, на ум чаще всего приходят итальянское Комо и швейцарская Женева. Действительно, они очень глубокие – более 400 и 300 метров соответственно.
Но самое глубокое озеро континента скрывается в горных долинах западной части Норвегии. Со ссылкой на copernicus.eu рассказываем о нем подробнее.
Смотрите также Выглядит как кадр из фантастического фильма, но это самый длинный дорожный тоннель мира
Норвежское озеро Хорниндальсватнет – самое глубокое во всей Европе: что о нем стоит знать?
Хорниндальсватнет (Hornindalsvatnet) в Норвегии официально является самым глубоким озером Европы. Его максимальная глубина – 514 метров. Более того, это 14-е самое глубокое озеро в мире.
Озеро расположено в муниципалитете Стад графства Вестланн и муниципалитете Волда в Мере-ог-Ромсдал. Занимает оно 50,5 квадратного километра, имеет длину около 22 километров и ширину до 3 километров.
Вода в Хорниндальсватнете исключительно прозрачна – озеро считают одним из самых чистых в Скандинавии. Это из-за отсутствия ледниковых рек в бассейне озера и низкого содержания питательных веществ в воде.
В отличие от многих норвежских озер, которые питаются от таяния ледников и поэтому имеют мутную воду, Хорниндальсватнет остается кристально прозрачным. А еще и окружено это озеро поразительным ландшафтом.
Интересный факт: поверхность озера расположена на высоте 53 метра над уровнем моря, то есть его дно на 461 метр ниже уровня моря.
Речь идет о крутых долинах, густых лесах и высоких горах, и все это делает водоем значительной природной достопримечательностью. Поэтому и привлекает она туристов круглый год.
Фантастические пейзажи на озере Hornindalsvatnet в Норвегии: смотрите видео CrazyTroll
Здесь есть многочисленные возможности для активного отдыха. Лодочные прогулки позволяют полюбоваться спокойными водами озера на фоне горных пейзажей. А еще и любители рыбалки найдут много видов рыбы в озере, как указывает visitnorway.com.
А еще среди местных популярна легенда об озерном монстре – Хорнсйо-одьюрет (Hornsjø-odjuret). Но она не настолько известна в мире, как рассказы о Несси в Шотландии, даже несмотря на то что в народе имя сократилось до более легкого для произношения – Хорни.
Но если его увидеть не удастся (говорят, на то нужна редкая удача), всегда можно насладиться горами вокруг озера. Они предлагают фантастические маршруты для пеших прогулок, в частности на вершины Хестефьеллет и Блофьеллет.
Какие еще интересные природные туристические магниты Европы стоит посетить?
Контрастная Исландия. Ее природа поражает до глубины души – здесь есть гейзеры, ледники, вулканы, водопады и необычно чистый воздух. Один из символов страны – Национальный парк Тингвеллир. Исследовать Исландию советуют не менее 14 дней и очень простым способом – ехать по Кольцевой дороге и просыпаться с новым видом каждое утро.
Озеро Бохинь в Словении. Говорят, это самое красивое озеро Европы, и точно самое большое постоянное озеро в Словении на площади более 3 квадратных километров. Оно расположено в национальном парке Триглав на высоте 525 метров над уровнем моря. Над кристально чистым водоемом здесь возвышаются мощные зеленые горы, что создает фантастическое сочетание цветов.
Частые вопросы
Какое озеро является самым глубоким в Европе?
Хорниндальсватнет в Норвегии официально является самым глубоким озером Европы, с максимальной глубиной в 514 метров.
Почему озеро Хорниндальсватнет считают одним из самых чистых в Скандинавии?
Озеро Хорниндальсватнет является одним из самых чистых в Скандинавии из-за отсутствия ледниковых рек в его бассейне и низкого содержания питательных веществ в воде.
Какая местная легенда связана с озером Хорниндальсватнет?
Среди местных популярна легенда об озерном монстре Хорнсйо-одьюрет, известного как Хорни, хотя эта легенда не столь распространена, как истории о Несси в Шотландии.