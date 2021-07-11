Стюардесса рассказала, в каких случаях не надо нажимать кнопку вызова членов экипажа

Нередко пассажиры самолета нажимают на панели все кнопки подряд. Однако есть те, что стоит использовать только в отдельных случаях.

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани, известная своими видео в соцсетях, постоянно делится историями о работе бортпроводников в самолете. На этот раз она рассказала о правилах использования специальной кнопки вызова персонала.

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По ее словам, если самолет взлетает, садится или находится в зоне турбулентности, кнопкой для вызова персонала пользоваться не надо.

Вряд ли сотрудник авиакомпании подойдет к вам, поскольку вызов сделан в момент повышенной опасности, – отметила девушка.

Ведь в это время на борту все пассажиры, включая персонал, пристегнуты на своих местах.

Стюардесса порекомендовала не использовать соответствующую кнопку, если турист захотел перекусить, требует одеяла и в других незначительных случаях. По ее мнению, об этом необходимо позаботиться еще до взлета.

Специальный индикатор предназначен только для экстренных ситуаций, например, когда туристу стало плохо, сообщила Камалани.

Отметим, ранее пассажир показал как избавиться босых ног на собственном подлокотнике в самолете.