Вот 3 удивительных города Европы, где пешеходы диктуют правила и автомобиль не нужен

Все больше европейских городов сознательно отказываются от автомобильного движения, создавая уникальные зоны для комфортных прогулок. Смелые реформы местных властей позволяют путешественникам полностью забыть о пробках и насладиться настоящей свободой передвижения.

Да и сами путешественники всё чаще выбирают места, где можно насладиться тишиной и чистым воздухом без постоянного шума двигателей. 24 Канал расскажет о трёх городах, где таким наслаждением насыщаться особенно приятно.

Смотрите также "Долгая дорога – не проблема": советы для комфортного путешествия на автомобиле

Водный лабиринт Венеции

Венеция является абсолютным мировым лидером среди городов, где автомобилям нет места. Уникальное географическое положение итальянской жемчужины делает любой колесный транспорт совершенно бессмысленным, ведь исторический центр полностью расположен на воде.

Все поезда и автобусы послушно останавливаются у самого въезда в исторический центр, на огромной парковке Piazzale Roma. Дальше действует самое строгое табу – в Венеции запрещены даже велосипеды.

Поэтому единственным способом передвижения остаются собственные ноги или водные артерии. Город, насчитывающий 438 мостов и 183 канала, полностью полагается на знаменитые гондолы и речные трамваи вапоретто.

Романтическая Венеция во всей красе: смотрите видео the8kyt

Галисийское чудо Понтеведры

Если в Венеции отсутствие машин продиктовано природой, то в испанском городе Понтеведра это результат смелой политической воли. В 1999 году на пост мэра этого задыхающегося от пробок города пришёл Мигель Анхо Фернандес Лорес.

Его философия была бескомпромиссной – владение автомобилем не дает права захватывать общественное пространство. Поэтому всего за месяц Лорес полностью освободил от машин исторический центр площадью 300 тысяч квадратных метров.

Это не моя обязанность как мэра – обеспечивать вам парковочное место. Для меня это то же самое, как если бы вы купили корову или холодильник, а потом спросили меня, куда вы собираетесь их поставить,

– такая легендарная фраза прозвучала из уст мэра Понтеведры, когда автовладельцы начали возмущаться.

Результаты реформы впечатляют – уровень углекислого газа в городе снизился на две трети, и с 2011 года здесь не зафиксировано ни одного случая гибели пешехода в результате ДТП. Понтеведра превратилась в магнит для молодых семей, которые наслаждаются безопасными и тихими улицами.

Вот как сегодня выглядит город Понтеведра: смотрите видео Luizfernandomontini

Триумф Гента и секторов свободы

Бельгийский Гент доказывает, что даже большой современный город может успешно избавиться от автомобильного диктата. Его исторический центр площадью более квадратного километра стал пешеходным ещё в 1997 году, но настоящая революция произошла в 2017 с внедрением амбициозного плана организации дорожного движения.

Городские власти разделили Гент на 6 отдельных секторов вокруг центральной зоны. Теперь водители не могут пересекать границы этих зон напрямую – для этого им приходится выезжать на внешнюю кольцевую дорогу R40. Такое решение мгновенно сократило объем транзитного транспорта в центре на 60%, и сегодня город гордится самой большой велосипедной зоной в Европе.

Гент в Бельгии также может много чем поразить туристов: смотрите видео Polychronisfilm

Какие еще города Европы называют лучшими для отдыха без автомобиля?

Удивительный пример заботы об экологии демонстрирует швейцарский курорт Церматт у подножия культовой горы Маттерхорн. Здесь полностью запрещены автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а по улицам курсируют только конные экипажи и крошечные электромобили.

Если вы ищете романтики, но хотите избежать большого скопления людей, прекрасной альтернативой Венеции станут итальянские Киоджа и Тревизо, французский Аннеси или нидерландский Утрехт. Их по праву называют самыми красивыми городами на воде в Европе.

А для быстрых и максимально комфортных путешествий идеально подходят Краков, Копенгаген и Прага. Их компактные исторические центры позволяют легко осмотреть все главные достопримечательности пешком.