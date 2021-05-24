Гастротур Полтавщиной: какие заведения стоит посетить

Полтава – волшебный и разноцветный город, в котором вам непременно захочется посетить интересные рестораны и кафе. Заведений, где готовят вкусные блюда и угощают напитками, здесь достаточно.

Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ предлагает подборку заведений, которые стоит посетить в Полтаве. Каждый найдет что-то для себя.

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Казацкая пивоварня

В этом заведении подают живое крафтовое пиво и блюда украинской кухни. Чаще всего гости рекомендуют попробовать колбаски собственного производства, картофельные чипсы, чебуреки и ребрышки.

на одного человека – от 150 гривен

Рыба

Этот ресторан считается едва ли не лучшим среди рыбных в городе. Здесь есть все: колоритный интерьер, летняя терраса, вежливые официанты и, конечно, вкусная кухня.

Кроме моллюсков, можно заказать суши и различные виды морских и океанических рыб.

Терраса Территория Мяса

на одного человека – от 500 гривен

Ресторан по праву входит в число лучших в Полтаве, хотя и не претендует на звание ресторана высокой кухни – все просто и сытно.

Посетители отмечают мидии в соусе, жареную тюльку, свиные ребрышки в смородиновом соусе и скумбрию на гриле. Кроме того, здесь можно заказать пиццу, бургеры и суши.

Мимино

на одного человека – от 250 гривен

Если любите грузинскую кухню, то вам сюда. Здесь подают почти все популярные блюда этой страны – хачапури, долму, хинкали и шашлыки. Очевидно, что и вино тоже.

Несмотря на грузинское название, меню ресторана содержит блюда и европейской кухни.

Амичи

на одного человека – от 350 гривен

Это небольшое кафе с разнообразным выбором еды. Здесь готовят пасты, пиццу, салаты, суши и роллы, а также горячие блюда и десерты. В меню большой выбор вин и кофе.

В выходные для детей проводятся мастер-классы по приготовлению пиццы.

на одного человека – от 300 гривен

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Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAMIQ, оснащенная передовыми технологиями Sport Chassis Control – режим спортивного вождения. Эта модель на все случаи жизни. Она сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника. Расходы топлива составляют 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Конечно, как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

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Приятного аппетита!