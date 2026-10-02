Здесь осень особенно очаровательна: 4 лучших замка Украины, которые стоит увидеть туристам

Осень особенно подходит для посещения старинных крепостей: меньше туристов, более прохладный воздух и пейзажи, которые позволяют по-новому взглянуть на исторические сооружения. В Украине есть немало замков, куда можно отправиться в однодневную поездку.

Если хочется разнообразить осенние путешествия по Украине, стоит обратить внимание на старинные крепости. 24 Канал собрал несколько замков, которые можно включить в планы на эту осень.

Свиржский замок

Свиржский замок во Львовской области начали строить еще во второй половине XV века как оборонительную крепость рода Свиржских. Позже им занималась семья Цетнеров, а над воротами и сегодня можно увидеть их гербы. Замок пережил боевые действия Первой мировой войны и долгое время оставался в руинах.

Свиржский замок / фото Serg-N-Melnikoy

Реставрацию начали только в 1975 году. Внутри сохранились старинный камин, бойницы и большой колодец во дворе. Именно с ним связана одна из местных легенд. По преданию, девушка открыла ворота захватчикам после того, как обманула своего возлюбленного военного, за что ее сбросили в колодец. Замок также стал местом съемок экранизации "Трех мушкетеров".

График работы: суббота и воскресенье, 10:00 – 16:00, но в 2026 году замок будет работать до 11 октября включительно!

суббота и воскресенье, 10:00 – 16:00, но Посещение только в составе экскурсии.

Билет : 150 гривен, для студентов и пенсионеров – 80 гривен.

: 150 гривен, для студентов и пенсионеров – 80 гривен. Адрес: село Свирж, Львовская область.

Олесский замок

История Олесского замка может уходить корнями во времена Галицко-Волынского княжества. Известно, что в XIV – XV веках за крепость велась борьба между русинами, литовцами, поляками и венграми. Впоследствии замок превратили из оборонительного сооружения в дворец-крепость.

С ним связана и история семьи Богдана Хмельницкого: к Ивану Даниловичу, владевшему замком в начале XVII века, на службу из Жовквы прибыл его отец Михаил Хмель. Замок пережил войны, пожар и длительный период упадка.

Олесский замок / фото Paul In

В 20 веке его отреставрировали, а с 1970-х годов здесь начали создавать музей. Сегодня в нем представлены произведения украинского и европейского искусства XIV – XVIII веков.

График работы: среда – воскресенье, 10:00 – 18:00, касса работает до 17:30.

среда – воскресенье, 10:00 – 18:00, касса работает до 17:30. Билеты: взрослые 200 гривен, дети и пенсионеры 100 гривен, студенты 150 гривен.

200 гривен, дети и пенсионеры 100 гривен, студенты 150 гривен. Адрес: Львовская область, Золочевский район, поселок Олесько, улица Замковая, 30.

Замок Паланок

Мукачевский замок Паланок возвышается над городом на вулканической горе высотой 68 метров. Крепость состоит из трех уровней: верхнего, среднего и нижнего замков, а вся ее территория занимает около 14 тысяч квадратных метров. Точной даты основания Паланка нет, однако, согласно венгерским хроникам, замок уже существовал в 11 веке.

Мукачевский замок Паланок / фото Vasil stecko

За свою историю он пережил многочисленные осады. Одна из самых известных произошла в 1685 – 1688 годах, когда крепость обороняла Илона Зрини. Позже замок утратил оборонительное значение и в 1782 году стал политической тюрьмой, которой оставался до 1903 года. Сегодня здесь работает музей, а с крепости открываются прекрасные виды на Мукачево.

Адрес: улица Замковая гора, Мукачево, Закарпатская область.

улица Замковая гора, Мукачево, Закарпатская область. Телефон для уточнения графика работы: +380 99 273 21 99.

Каменец-Подольская крепость

Каменец-Подольская крепость – одна из самых известных исторических достопримечательностей Украины. Точное время ее возникновения до сих пор не установлено: исследователи называют период с 11 по 14 век. Изначально укрепление было деревянным, а впоследствии его начали перестраивать из камня.

Каменец-Подольская крепость / фото Олег Жарий

Крепость пережила многочисленные осады и переходила под контроль различных государств. В ее истории есть и период, когда она использовалась в качестве тюрьмы. Сегодня замок окружают 11 оборонительных башен, каждая из которых имеет свою историю.

Например, в Папской башне трижды заключали Устима Кармелюка. А в Черной башне сохранился замковый колодец, воду из которого когда-то добывали с помощью огромного деревянного колеса.