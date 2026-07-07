Ледяная магия Свидовца: три высокогорных озера Карпат, которые стоит увидеть этим летом

Свидовецкий хребет насчитывает как минимум три уникальных ледниковых озера, которые поражают дикой красотой и ледяной прохладой даже в летнюю жару. Эти высокогорные водоемы окутаны мистическими легендами и предлагают путешественникам настоящее уединение среди карпатских вершин.

Речь идет об озерах Ворожеска, Апшинец и Герешаска (Догяска). И 24 Канал расскажет о них подробнее.

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Почему озеро Ворожеска считают мистическим местом Карпат?

Свидовецкий массив входит в Изумрудную сеть Европы благодаря уникальной флоре и фауне. Здесь, в глубоких котловинах на высоте более 1400 метров, ледники оставили после себя невероятные природные водоемы. Одним из таких является озеро Ворожеска.

Оно расположено на высоте 1460 метров над уровнем моря в уютной котловине у подножия горы Великий Котел и поражает каждого гостя своей мистической атмосферой и идеально прозрачной водой. Водоем фактически состоит из двух частей – верхнего круглого озера глубиной до 4,5 метра и нижнего, немного меньшего по размерам.

Местные легенды рассказывают печальную историю о двух братьях-пастухах, Иване и Петре, которые влюбились в одну красавицу. Во время страшной бури один из них сорвался со скалы, а другой бросился его спасать – оба погибли в вихре непогоды, а на месте трагедии образовалось озеро, названное в честь "вражей" стихии.

Сегодня же это тихое место, где летом температура воды не поднимается выше 12 градусов, а вокруг раскинулись густые заросли черники и можжевельника. Лето 2026 года – идеальное время, чтобы воочию увидеть эту заповедную достопримечательность, пока она демонстрирует всю свою первозданную дикую красоту.

Вот как выглядит поход к озеру Ворожеска на Свидовецком хребте: смотрите видео poklyk.khashchiv

Чем привлекает путешественников заповедное озеро Апшинец?

Чуть дальше на восток, на высоте 1487 метров, расположено озеро Апшинец. Оно является частью одноименного заказника и считается одним из самых живописных уголков Свидовца.

Вода здесь настолько чистая, что в ней, словно в зеркале, отражаются окружающие вершины и бескрайнее карпатское небо. Апшинец питается преимущественно водами холодного горного ручья, поэтому даже в самые жаркие июльские дни вода здесь остается бодряще-ледяной.

Это идеальное место для тех, кто ищет покоя и уединения. Ведь из-за отсутствия дров и защиты от ветра туристы редко разбивают здесь длительные лагеря, оставляя местность нетронутой.

Озеро Апшинец никого не оставляет равнодушным своей красотой: смотрите видео hike_UA_travel

Какие тайны скрывает самое большое озеро хребта Герешаска?

Озеро Герешаска (также известное как Догяска) расположено на высоте более 1500 метров под одноименной вершиной. Это самое большое озеро массива, что имеет уникальную прямоугольную форму и питается талыми водами, которые могут лежать на склонах вплоть до августа.

Герешаска невероятно фотогенична, особенно если смотреть на нее с хребта. А рядом с озером шумит живописный Драгобратский водопад, который придает этому месту особый шарм.

Посещение этого озера – пожалуй, лучший способ почувствовать настоящую, дикую и величественную душу Карпат, которая дарит покой и вдохновляет на новые свершения. Особенно в летние дни и ночи, когда можно наблюдать чистое небо с мириадами звезд.

Герешаска или Догяска – одно из самых популярных озер для отдыха на природе: смотрите видео Богдана Грабовецкого

Добавим, что помимо Свидовецкого массива, ценители дикой природы могут обратить внимание на другие величественные места Карпат. В частности, великолепные виды открываются с вершины Гутин-Томнатик, откуда можно полюбоваться еще одним известным высокогорным озером Бребенескул и Черногорским хребтом. А для отдыха с палатками прекрасно подойдут полонина Товста, а также мистическое и магическое урочище Кизи Улоги.