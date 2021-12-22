Какие туристические города отказались от праздничных ярмарок из-за Омикрона

Всемирная организация здравоохранения продолжает призывать людей к ограничению праздничных путешествий и избеганию массовых скоплений людей из-за распространения Омикрона.

Тем временем правительство многих стран официально заявило об отмене новогодних и рождественских мероприятий. Рассказываем в каких именно.

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В каких европейских странах отменяют праздничные ярмарки

Отмененное событие лучше отмененной жизни. Нам необходимо принять "трудные решения",

– подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Париж



Какие туристические города отказались от праздничных ярмарок / Фото unsplash

Недавно городские власти Парижа отменили все традиционные новогодние мероприятия на Елисейских полях.

Фейерверк не состоится, и, к сожалению, не будет никаких диджей-сетов,

– сообщили в мэрии.

Великобритания

В последние недели в Британии стремительно растет заболеваемость коронавирусом. Королева Великобритании Елизавета II нарушит многолетнюю традицию. Она проведет Рождество не в Сандрингемском дворце, расположенном в Норфолке. Вместо традиционной поездки члены королевской семьи во время праздников приедут к королеве в Виндзорский замок.

Мюнхен



Какие туристические города отказались от праздничных ярмарок / Фото Pexels

В Мюнхене отменили рождественскую ярмарку из-за большого количества госпитализированных людей, инфицированных коронавирусом.

Драматическая ситуация в наших клиниках и экспоненциально растущее количество инфекций не оставляют мне другого выбора,

– сказал мэр города Дитер Райтер во вторник после встречи кризисной группы по ситуации с эпидемией.

На Мариенплаце, где обычно проводилась ярмарка, сложно контролировать количество посетителей и проверять, имеют ли они сертификаты о вакцинации или выздоровлении.

Прага



Какие туристические города отказались от праздничных ярмарок / Фото Pexels

В связи со сложной эпидемической ситуацией в Праге организаторы отменили культурную программу, которая должна была проходить на Староместской площади. По тем же причинам не состоится праздничное воспаление огней рождественской елки.