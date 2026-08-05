Топ 6 стран ЕС, которые до сих пор не перешли на евро: что нужно знать туристам о местных валютах

Единая европейская валюта значительно облегчает путешествия, однако на сегодняшний день не все государства Европейского Союза отказались от своих национальных валют. В настоящее время 6 стран ЕС продолжают использовать национальные валюты по различным экономическим и политическим причинам.

Как напоминает УНИАН, в ряде стран переход на евро по-прежнему тормозят экономические и политические факторы, поэтому местная валюта еще долго будет оставаться в обращении.

Какие страны ЕС до сих пор используют евро?

Дания

Официальная валюта страны – датская крона (DKK). По состоянию на 4 августа 2026 года 1 крона стоит 6,9088 гривен (по курсу НБУ). Ее курс привязан к евро через Европейский механизм обменных курсов, однако Дания пока не планирует отказываться от собственной валюты.

Польша

В Польше расплачиваются польским злотым (PLN). По состоянию на 4 августа 2026 года 1 злотый равен 12,0006 гривен. Власти страны считают, что экономика еще не готова к вступлению в еврозону, поэтому переход на евро пока не рассматривается.

Румыния

Национальной валютой Румынии остается румынский лей (RON). По состоянию на 4 августа 2026 года 1 лей стоит 9,8456 гривен. В то же время страна планирует перейти на евро ориентировочно в течение ближайших трех–четырех лет.

Венгрия

В Венгрии официальной валютой является форинт (HUF). В настоящее время 100 форинтов равны 14,1814 гривен. Страна стремится присоединиться к еврозоне к 2030 году, однако для этого еще необходимо выполнить ряд экономических требований.

Чехия

Чехия по-прежнему использует чешскую крону (CZK). По состоянию на 4 августа 2026 года 1 крона стоит 2,1333 гривен. Четких сроков перехода на евро пока нет, ведь в стране до сих пор продолжаются дискуссии по этому вопросу.

Швеция

Швеция сохраняет собственную валюту – шведскую крону (SEK). По состоянию на 4 августа 2026 года ее курс составляет 4,7009 гривен за 1 крону. Власти страны не планируют переходить на евро, считая национальную валюту достаточно стабильной.

Что это означает для туристов?

Во время поездки лучше заранее проверить, какой валютой удобнее расплачиваться в отелях, магазинах и на транспорте. В популярных туристических странах безналичные платежи часто доступны, но мелкие расходы, чаевые или местные услуги нередко удобнее оплачивать наличными.

Если страна только обсуждает переход на евро, ситуация с ценами и обменом может меняться довольно быстро. Именно поэтому путешественникам советуют перед отъездом проверять актуальный курс и не полагаться только на старые советы.