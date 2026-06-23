Ведьмины круги, каменные грибы и рыба в песке: тайны 3 самых удивительных пустынь Земли

Наша планета таит в себе удивительные засушливые уголки, которые совсем не похожи на привычные бескрайние пески. В этих уникальных местах посреди жары можно встретить загадочные круги на земле, белоснежные скульптуры, напоминающие арктические пейзажи, и много еще интересного.

Другими словами, пустынные ландшафты порой настолько выходят за пределы понимания, что учёные десятилетиями ломают голову над их загадками. И о нескольких таких 24 Канал расскажет подробнее.

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Как возникают озера посреди дюн и почему рыба выживает в песке?

Национальный парк Ленсойс-Мараньенсис, расположенный на северо-восточном побережье Бразилии в штате Мараньян, с высоты птичьего полёта напоминает гигантские белые простыни. Однако в этом уголке выпадает около 1600 миллиметров осадков в год – это больше, чем в дождливом Лондоне.

Именно поэтому Ленсойс-Мараньенсис, получивший в июле 2024 года престижный статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, не подпадает под классическое определение пустыни. Он скорее воспринимается как параллельный мир.

Вот как выглядит отдых в бразильском парке Ленсойс-Мараньенсис: смотрите видео WoutoftheWorld

С января по июнь здесь идут проливные дожди, вода от которых скапливается между ослепительно белыми дюнами высотой до 40 метров. В июле, когда озера достигают своего пика, перед глазами открываются тысячи бирюзовых лагун длиной более 90 метров и глубиной до 3 метров.

Самое удивительное в том, что эти временные водоемы полны жизни. Серебристые рыбы мигрируют сюда из соседних рек через временные каналы, а уникальная рыба-волк (Hoplias malabaricus) пережидает сухой сезон, зарываясь глубоко во влажный ил под песком, чтобы с первыми дождями снова выйти на охоту.

Откуда взялись ведьмины круги и чёрные деревья в пустыне Намиб?

Перенесемся в Африку, где самая старая пустыня планеты Намиб встречается с ледяными волнами Атлантики. Помимо красно-оранжевых дюн, эта земля скрывает две невероятных аномалии.

Первая – это белая глинистая впадина Дедвлей (Deadvlei). Здесь, посреди растрескавшейся глины, возвышаются чёрные скелеты верблюжьих акаций, погибших более 900 лет назад, когда дюны перекрыли доступ воды. Сухой воздух законсервировал деревья, превратив их в сюрреалистические скульптуры.

Ведьмины круги в пустыне Намиб поражают воображение: смотрите видео I-Think-Box

Вторая — это миллионы круглых проплешин диаметром от 2 до 12 метров, окруженных травой, которые усеяли тысячи километров пустыни от Анголы до ЮАР. Местные племена химба верят, что это следы богов.

Однако экологи после многолетних исследований доказали (ну, почти – дискуссии всё ещё идут), что эти "ведьмины круги" возникают из-за жесткой конкуренции растений за воду. То есть более сильные травы высасывают влагу из центра, обрекая новые ростки на гибель.

Почему Белая пустыня в Египте напоминает арктические пейзажи?

Национальный парк "Белая пустыня" (Sahara el Beyda) в Египте заставляет затаить дыхание каждого. Расположенная в депрессии Фарафра (депрессиями называют углубления земной поверхности, расположенные ниже уровня моря или ниже окружающего рельефа), эта территория площадью 300 квадратных километров выглядит так, будто её засыпало пушистым снегом.

На самом деле это гигантские залежи мела и известняка. Они образовались миллионы лет назад, когда здесь плескался древний океан Тетис.

Белая пустыня в Египте в определенном свете напоминает Арктику: смотрите видео ScienceMeetsAdventureExploring

После отступления воды ветер и песчаные бури веками действовали как природные скульпторы, вытачивая из мягкой породы причудливые фигуры. Самые известные из них – скала-гриб, под которой якобы прячется каменный цыпленок, и Хрустальная гора, полностью состоящая из сверкающих кристаллов кварца с естественной аркой.

Ночью, при свете полной луны, этот ландшафт становится совершенно призрачным. И начинает напоминать арктическую ледяную пустыню, где вместо белых медведей бродят редкие песчаные лисицы-фенеки.