На эти 3 пляжа в Европе массово жалуются туристы

Между инстаграмными фото и реальностью на некоторых пляжах Средиземного моря порой пролегает целая пропасть. Ведь иногда там можно увидеть горы мусора, почувствовать запах, далекий от бриза, а также столкнуться с проблемой тысячи тел на квадратных метрах песка.

Не зря туристы делятся в сети своими критическими замечаниями. 24 Канал расскажет о 3 местах в Европе, где стоит дважды подумать, прежде чем расстелить полотенце.

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Ла Пелоса на Сардинии в Италии – самый переполненный пляж Европы

Ла Пелоса – это мелкое бирюзовое море, белый песок, испанская башня на скале и пейзаж, от которого перехватывает дыхание. Казалось бы, идеальное место, но есть одна проблема – так думают все.

Этот пляж имеет самый высокий показатель жалоб на переполненность среди всех пляжей Европы. 86,9% отзывов туристов на TripAdvisor содержали слово overcrowded и описания сцен, которые больше напоминают празднование Нового года в центре города, чем отдых на море.

При этом Сардиния одной из первых в Европе ввела системные ограничения для туристов – бронирование пляжа заранее, лимиты на количество посетителей и запрет раскладывать полотенца где попало. Эти меры направлены на защиту уникальных песчаных дюн, которым массовый туризм наносит прямой физический ущерб.

Ла Пелоса на Сардинии: смотрите видео beradatravel

Лагуна Балос на Крите в Греции – розовый рай на свалке

Балос на афишах словно создан искусственным интеллектом – розовый песок, бирюзовая лагуна, ни одной живой души. В реальности все несколько иначе.

Этот пляж занял 7 место в глобальном рейтинге самых грязных по версии Cloudwards. Почти половина негативных отзывов туристов на TripAdvisor содержала жалобы на чистоту, ещё 40% – на переполненность.

При этом Балос не так просто доступен, добраться туда – целое приключение. Это либо изнурительный пеший подъем по скалам в жару, либо фери (паром) с сотнями людей. А когда наконец добираешься – там некуда ступить.

Лагуна Балос на Крите: смотрите видео TravelMemoriesdrone

Порто Кацики на Лефкаде в Греции – шумнее аэропорта

Если Балос страдает от грязи, то Порто Кацики – от шума и логистического хаоса. Этот пляж вошёл в глобальный топ по количеству жалоб на шум и нарушение спокойствия.

В то же время этот же пляж занял 36 место в рейтинге World's 50 Best Beaches 2025. Это не парадокс, а скорее классическая иллюстрация того, как популярность убивает то, ради чего люди туда едут.

Спуститься в Порто Кацики, кстати, тоже целое приключение – там сотни ступенек по крутой скале. Внизу ждёт маленькая галечная бухта, в которую летом пытаются втиснуться тысячи людей, а катера подвозят новых каждые 20 минут.

Порто Кацики на Лефкаде: смотрите видео GreeceGuidecouk

Переполненные и грязные пляжи – что с этим делать?

На самом деле около 90% Средиземного моря загрязнено микропластиком, токсичными металлами и промышленными химикатами. При этом 270 миллионов туристов ежегодно купаются в этих водах.

То есть полностью избежать всего этого вряд ли удастся, но есть простой рецепт, как уменьшить его влияние. Следует ехать не в августе, не в разгар дня и желательно не туда, куда советует первый результат Google.